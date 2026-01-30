Вблизи Чернобыля заметили загадочную птицу, притаившуюся в заброшенном здании

Специалисты зафиксировали в Чернобыльском заповеднике сову серую.

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника заметили сову, притаившуюся в заброшенном здании. Об этом рассказали в заповеднике и обнародовали фото, на котором можно увидеть таинственную птицу, сидящую на трухлявой оконной раме.

В кадр также попала табличка с адресом "ул. Ковпака, 35" населенного пункта в зоне отчуждения. Как отмечают исследователи, до аварии на Чернобыльской АЭС здесь кипела жизнь, а сейчас – дикая природа.

"На окне старого, заброшенного дома застыла молчаливая фигура с проникновенным взглядом – это сова серая. Она притаилась там, где когда-то было светло в окнах, голоса и ежедневная суета. А теперь – только тишина, которую нарушает шелест крыльев и дыхание дикой природы...", – рассказали специалисты.

Сова серая: что о ней известно

Сова серая (Strix aluco) – птица семейства Сововые. Длина – 41-66 см, вес – 450-1200 г. Ареал распространения – Европа, Западная Сибирь, Северная Африка. В Украине обычная оседлая птица Полесья, лесостепи, Крыма и Карпат. В степной зоне – редкая. Сова является полезной птицей, ведь уничтожает мышевидных грызунов.

На голове птицы – две широкие продолговатые полосы белого окраса с рябизной. Лицевой диск, как у совы длиннохвостой, не ограничен и угадывается только по структуре оперения или же ограничен темной полосой. Глаза большие, черные. Между ними над клювом валики из белых перьев в виде полумесяцев. Клюв серый. Окраска бывает серой и рыжей. В природе отличаются от других сов размерами, большой крутой головой без "ушек". Крик самца в брачный период: "ху-ху-хуу", самки: "кувии-кувитт", а у гнезда – "бек-бек".

Гнездовой период начинается в начале марта. Сова серая в большинстве случаев устраивает гнезда в естественных дуплах старых лип, дубов, тополей, берез, ив и осинок. В карстовых и горных районах гнездится в глубоких нишах и трещинах скальных обнажений бортов карстовых ям, речных долин. Несколько реже гнездится в человеческих постройках: на чердаках домов, в крышах церквей. Своего гнезда не строит, откладывая яйца на существующий субстрат. Полная кладка 2-6 (чаще 3-5) белых яиц, в конце марта – начале апреля. Высиживает самка 30 дней. Птенцы становятся взрослыми через 35-40 дней.

Вид занесен в Конвенцию о международной торговле исчезающими видами дикой фауны и флоры (CITES) и Бернскую конвенцию, Красные списки животных Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей. Также в Украине охраняется в нескольких природных заповедниках, национальных природных парках, заказниках.

Брачный период у лисиц возле Чернобыля

Специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника рассказали, что сейчас у лисиц продолжается брачный период. В частности, время гона у лисиц – период с декабря по март. Животные становятся чрезвычайно шумными, пытаются привлечь партнера и заявить о своих правах на территорию. Гоном сопровождается активное взаимодействие между парой – преследование, игры и т.д. В этот период к лисицам лучше не приближаться из-за их агрессивности.

