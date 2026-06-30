Жара не спадает: во Львовской области люди спасаются от перегрева на водоемах (фоторепортаж)

В то же время спасатели призывают украинцев соблюдать осторожность на воде.

Хотя вчера Львов неожиданно накрыл ураган, жара пока не спешит покидать регион. Поэтому местные жители и туристы пытаются найти спасение у воды, порой, к сожалению, забывая об опасности и экологии.

В частности, возле Трускавца сейчас большой популярностью пользуется озеро Доброгостов, примерно в 5-6 километрах от города (ранее мы подробно описывали, как туда добраться) – в выходные дни там просто яблоку негде упасть.

Большим плюсом является то, что озеро окружено густым лесом, поэтому между купанием будет где укрыться от палящего солнца.

Видео дня

В то же время, отдыхая на озере, далеко не все люди соблюдают общепринятые правила отдыха на природе – бросают мусор, разжигают костры прямо на земле без мангала, громко включают музыку и т. д.

Спасатели призывают украинцев быть осторожными на воде

В то же время далеко не все отдыхающие заботятся о безопасности во время отдыха на воде – дети без присмотра прыгают в воду с сомнительных сооружений, а взрослые злоупотребляют алкоголем.

При этом ГСЧС Украины ранее сообщило, что за прошедшую неделю на водоемах Украины погибли 46 человек, среди них – 19 детей.

"Помните: безопасный отдых начинается с ответственности. Не игнорируйте правила безопасности на воде. Не теряйте бдительность. Берегите себя и своих близких. Ведь иногда одна минута неосторожности может стоить жизни", – подчеркнули спасатели.

Когда в Украине спадет жара

Как сообщал УНИАН, синоптики прогнозируют, что в ближайшие три дня жаркая погода в Украине сохранится, хотя местами возможны периодические осадки.

В то же время ближе к выходным в Украину начнет поступать более прохладный воздух из районов Скандинавии и стран Балтии.

А вот июль синоптики прогнозируют украинцам гораздо более жарким, чем обычно.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Telegram-канале УНИАН.Туризм.