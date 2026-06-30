Жара не спадает: во Львовской области люди спасаются от перегрева на водоемах (фоторепортаж)

Хотя вчера Львов неожиданно накрыл ураган, жара пока не спешит покидать регион. Поэтому местные жители и туристы пытаются найти спасение у воды, порой, к сожалению, забывая об опасности и экологии.
В частности, возле Трускавца сейчас большой популярностью пользуется озеро Доброгостов, примерно в 5-6 километрах от города (ранее мы подробно описывали, как туда добраться) – в выходные дни там просто яблоку негде упасть.
Большим плюсом является то, что озеро окружено густым лесом, поэтому между купанием будет где укрыться от палящего солнца.
В то же время, отдыхая на озере, далеко не все люди соблюдают общепринятые правила отдыха на природе – бросают мусор, разжигают костры прямо на земле без мангала, громко включают музыку и т. д.
Спасатели призывают украинцев быть осторожными на воде
В то же время далеко не все отдыхающие заботятся о безопасности во время отдыха на воде – дети без присмотра прыгают в воду с сомнительных сооружений, а взрослые злоупотребляют алкоголем.
При этом ГСЧС Украины ранее сообщило, что за прошедшую неделю на водоемах Украины погибли 46 человек, среди них – 19 детей.
"Помните: безопасный отдых начинается с ответственности. Не игнорируйте правила безопасности на воде. Не теряйте бдительность. Берегите себя и своих близких. Ведь иногда одна минута неосторожности может стоить жизни", – подчеркнули спасатели.
Когда в Украине спадет жара
Как сообщал УНИАН, синоптики прогнозируют, что в ближайшие три дня жаркая погода в Украине сохранится, хотя местами возможны периодические осадки.
В то же время ближе к выходным в Украину начнет поступать более прохладный воздух из районов Скандинавии и стран Балтии.
А вот июль синоптики прогнозируют украинцам гораздо более жарким, чем обычно.
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