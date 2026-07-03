Какие дома сильнее всего перегреваются в жару: объяснение ученого

Жара в Украине не спадает. Поэтому люди всё чаще интересуются тем, в каких домах самая высокая температура и как правильно охлаждать жилье.

Кандидат технических наук, доцент кафедры информационно-измерительных технологий и энергетического менеджмента Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Андрей Яворский рассказал УНИАН о том, в каких зданиях обычно жарче всего, а также поделился советами, как следует защищать жилье от жары.

Какие дома в жару перегреваются сильнее всего, а какие остаются прохладными? Как влияют материал стен (кирпич, панель, газоблок, монолит), толщина, этаж и ориентация окон по сторонам света?

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В первую очередь, нужно понять, что старый дом не обязательно хуже в жару. Есть очень много современных новостроек, которые способны сильно перегреваться.

В кирпичных домах во время жары ситуация наилучшая, потому что мы имеем дело с толстыми стенами (в классических многоэтажках – примерно 60 сантиметров), которые могут поглощать тепло, а масса строительных материалов такова, что тепло не успевает проникать внутрь. Принцип таков: чем массивнее стена, тем прохладнее будет в жилье, поскольку она поглощает тепло.

Худшая ситуация в классических советских панельных домах, потому что железобетон, из которого сделаны панели, обладает лучшей теплопроводностью, чем кирпич, а в таких зданиях небольшая толщина стен (около 30 сантиметров). Стены "панелок" прогреваются, а затем начинают излучать тепло, и, например, если квартира угловая, то жильцы будут находиться словно возле огромной батареи.

Тепло, накопленное днем, будет отдаваться ночью, создавая для людей очень сильный тепловой дискомфорт.

В советских панельных домах первых серий был довольно серьезный конструктивный недостаток – в них не было технического пространства между перекрытием последнего этажа и крышей. То есть крыша была совмещенной – это была бетонная плита с керамзитовым утеплителем и всё. Солнце может нагревать поверхность плоской крыши до температуры свыше 50 градусов, и вся эта тепловая нагрузка будет ложиться на квартиру, расположенную ниже.

Современные новостройки бывают разные, в частности, и кирпичные, и монолитно-каркасные. Монолитно-каркасные новостройки обладают довольно неплохой теплоизоляцией, но сейчас очень сильно увлекаются панорамным остеклением, фактически половина стены может быть застеклена. С точки зрения поступления естественного света и внешнего вида – это отлично, но это путь к очень сильному перегреву квартиры, особенно когда окна выходят на западную сторону.

Газоблок, как и кирпич, не позволяет избыточному теплу проникать в помещение. Но очень важно, чтобы тепло не поступало через окна.

Правда ли, что последний этаж и квартиры с окнами на юг/запад – самые жаркие? И что реально помогает тем, кому не повезло с расположением?

Однозначно да – на последних этажах и в квартирах с окнами на юг или запад жарче всего. Худшая ситуация на верхних этажах панельных домов первых серий. Последние этажи обычно ничем не защищены от солнечного излучения.

Чтобы защитить дом от избыточного тепла, нужно устанавливать над окнами специальные солнечные навесы, солнцезащитные жалюзи. Самое банальное, что можно сделать, – повесить плотные шторы с отражающим слоем. Благодаря этому энергию солнечного излучения можно отразить обратно, чтобы оно не перегревало внутреннее пространство квартиры. Также стоит использовать кондиционер в сочетании с солнечной электростанцией, чтобы не перегружать электрические сети. Кондиционер и солнечная электростанция в доме – это не экзотика, а реальность для Западной Европы. Там в многоэтажных домах устанавливают балконные солнечные электростанции.

Чтобы избыточное тепло не проникало в жилье, на окна наклеивают солнцезащитные пленки. Они пропускают видимый свет, но отражают инфракрасное излучение. Но лучше иметь хорошее окно с солнцезащитным напылением, особенно важно, чтобы оно было на огромных панорамных окнах.

Влияет ли на температуру в квартире то, что вокруг дома – затененный зеленью двор или открытый асфальт, первый этаж или высокий, район с парками или плотная застройка? Насколько городские "тепловые острова" делают жилье жарче?

Однозначно влияет. Если дом затенен, то на него будет попадать меньше солнечного излучения, и он будет меньше нагреваться. Благодаря зелени температура воздуха может снижаться. Во время жары из зелени испаряется накопленная вода, за счет этого может снижаться температура воздуха, так как часть энергии уходит на процесс испарения.

В городах огромное количество "аккумуляторов" тепла – это бетон, асфальт. Эти материалы поглощают тепло, а затем его излучают. Также в городах много оборудования, выделяющего тёплый воздух, в частности, двигатели внутреннего сгорания, кондиционеры. Это также повышает температуру.

В районах, где фактически нет зелени и находятся одни новостройки, температура воздуха может быть намного выше, чем в местностях, где много зелени.

Какие способы охладить жилье без кондиционера действительно работают, а какие – миф? Когда проветривать, как затенять окна, помогают ли мокрые ткани, вентилятор с бутылкой льда и т. п.?

Прежде всего, нужно не допустить перегрева жилья – днем держать окна зашторинными и закрытыми. Никакого проветривания днем быть не должно, потому что в дневные часы мы просто будем впускать в жилье горячий воздух.

Чтобы охладить жилье без кондиционера, нужно проветривать, создавать сквозняк. Это лучше делать, когда температура воздуха снизится. Например, ночью температура воздуха упала до 18 градусов, тогда нужно везде открыть окна и обеспечить сквозное проветривание. Это эффективный способ охладить помещение, и я его использую.

Бутылка со льдом и вентилятор – это чистое самоуспокоение, ведь если посчитать объём горячего воздуха в комнате, то станет ясно, что такого количества льда далеко не хватит, чтобы её охладить. А сам вентилятор спасает от жары, если он напрямую обдувает человека: тогда улучшается испарение пота и снижается температура тела. Если же просто оставлять вентилятор включенным в комнате, то от него фактически не будет эффекта.

Мокрые ткани улучшат ситуацию, если есть сквозняк – в таком случае воздух будет их продувать, влага будет удаляться. А если в помещении нет сквозняка, то мокрые ткани могут только навредить, так как будет повышаться влажность воздуха в помещении, самочувствие может ухудшиться, возможен тепловой удар.

Правда ли, что днём окна лучше держать закрытыми и зашторинными, а проветривать только ночью и утром, и почему многие поступают наоборот и нагревают квартиру?

Есть психологический момент – люди думают, что если сидеть на сквозняке, то им будет легче в жару. Но это временное явление. Если создавать сквозняк днем в жару, то вы своими руками впускаете в жилье огромный объем горячего воздуха. Из-за этого температура воздуха в комнате резко поднимется.

Во время жары правильное решение – проветривать жилье только ночью. А если проветривать днём, у нас лишь создаётся иллюзия прохлады.

справка Андрей Яворский кандидат технических наук, доцент Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Кандидат технических наук, доцент кафедры информационно измерительных технологий и энергетического менеджмента Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа. Более 20 лет участвует в проектах, направленных в русло энергетической эффективности и возобновляемой энергетике.

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