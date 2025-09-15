Длина одних только щупалец этой медузы может достигать 30,5 метров.

Когда речь идет о самых тяжелых животных в мире, на ум сразу приходят киты, африканские слоны и носороги. Однако рекордсмены по тяжести есть, как ни удивительно, и среди медуз. Речь идет о медузе львиная грива (Cyanea capillata), которая считается самой тяжелой медузой в мире.

Как пишет IFLScience, согласно Книге рекордов Гиннесса, вес львиной гривы оценивается в 1 тонну. При этом длина одних только щупалец может достигать 30,5 метров – это сравнимо с длиной самого крупного животного, когда-либо жившего на Земле, — синего кита.

Название "львиная грива" дано медузе из-за своих щупалец. Они расположены в восьми пучках, и могут содержать до 1200 отдельных щупалец. Щупальца используются для ловли самых разных существ, включая мелкую рыбу и даже других медуз.

Однако существуют споры о том, является ли львиная грива самой большой медузой. Самый большой экземпляр, предположительно, был пойман геологом у берегов Северной Америки в 1856 году. В сообщении BBC Wildlife говорится, что диск "экземпляра в Наханте достигал в диаметре 2,3 м, а щупальца — более 37 м".

Однако многие ученые считают медузу Номура самой большой. Она может весить 200 килограммов, а её колокол может достигать 2 метров в диаметре. Они обитают в Жёлтом и Южно-Китайском морях и могут достичь такого размера всего за год.

Для сравнения, Книга рекордов Гиннесса заносит 16 видов медуз ируканджи в список самых маленьких в мире; колокола некоторых из этих крошечных созданий достигают всего 5 сантиметров в диаметре и имеют всего четыре щупальца. Несмотря на это, они являются одними из самых ядовитых существ и даже являются смертельными для человека.

