Сложившаяся ситуация ставит под угрозу не только экосистему, но и качество жизни людей.

В Измаильском районе Одесской области, в уникальном населенном пункте Вилково, который называют "Украинской Венецией", экологические инспекторы зафиксировали опасные изменения в составе воды - критическое снижение растворенного кислорода, сероводород и тому подобное. Об этом заявили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

"По результатам лабораторных исследований проб воды, отобранных 2 сентября в водоеме города Вилково, зафиксированы опасные изменения в составе воды", - отмечают специалисты.

В частности, выявлено критическое снижение концентрации растворенного кислорода - менее 4 мгО₂/дм³, что приводит к удушью рыбы и других водных организмов. Также зафиксировано превышение норм по содержанию аммонийного азота, взвешенных веществ и фосфатов.

Видео дня

"Зафиксировано наличие сероводорода, который даже в малых концентрациях парализует дыхание у жителей водоема и создает резкий запах "тухлых яиц". Все это свидетельствует о высоком уровне органического загрязнения и постепенной деградации водной экосистемы. Такая ситуация - сигнал тревоги, ведь она ставит под угрозу не только экосистему, а и качество жизни людей, живущих рядом с водоемом", - акцентируют в государственном учреждении.

Что известно об "Украинской Венеции"

Вилково - город, расположенный в украинской части дельты Дуная, на крайнем юго-западе Украины, в Измаильском районе Одесской области. Он основан в 1746 году как поселок Липованское. Это последний населенный пункт на берегах Дуная перед его впадением в Черное море.

Город также известен под названием "Украинская Венеция" благодаря многочисленным каналам (местные жители называют их эриками), прорытым вдоль улиц. Поэтому лодка здесь является обычным средством передвижения.

Поблизости расположен Дунайский биосферный заповедник.

Напомним, председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко считает: если не принимать системных мер по адаптации к климатическим изменениям, в ближайшие 20 лет южные области Украины могут превратиться в зону, где сельское хозяйство станет экономически невыгодным без масштабного орошения. В частности, выбросы парниковых газов от промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и массовая вырубка лесов привели к эффекту "теплового одеяла". Наиболее уязвимыми являются степные регионы - Одесская, Херсонская, Николаевская и Запорожская области, где климат приближается к полупустынному.

Вас также могут заинтересовать новости: