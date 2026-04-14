Их не видели 240 лет: в небе над Англией заметили гигантских хищников

Возвращение "королей неба" с размахом крыльев в восемь футов вызвало настоящий ажиотаж среди местных жителей и фермеров.

В Англии зафиксировали появление крупнейших хищных птиц Великобритании – белохвостых орланов, которые исчезли с этих территорий еще в конце XVIII века, сообщает газета The Argus.

Два массивных силуэта были замечены над водохранилищем Ардингли в Западном Сассексе. Всего за два дня до этого еще одного морского орлана сфотографировали в лесу Эшдаун. Два отдельных наблюдения за неделю, в двух разных местах, намекают на нечто большее, чем просто случайное блуждание.

Белохвостые орланы когда-то были распространены по всей стране, однако за столетия человеческих преследований вид был полностью уничтожен. Последняя гнездовая пара на юге Англии была зафиксирована на острове Уайт в 1780 году. По имеющимся данным, нынешнее возрождение популяции стало возможным благодаря программе реинтродукции, запущенной в 2019 году организациями Forestry England и Roy Dennis Wildlife Foundation.

Проект предусматривает выпуск птенцов, которых привозят из Шотландии. Как отмечается в отчетах ученых, по состоянию на 2025 год было выпущено 45 птиц. Все они оснащены GPS-трекерами для отслеживания их передвижений в реальном времени.

Хотя ученые планировали завести лишь несколько пар, птицы адаптируются быстрее, чем ожидалось. В 2023 году в Сассексе вылупился первый птенец – это был "первый белохвостый орлан, родившийся в Англии с 1700-х годов". В 2025 году общее количество диких орлов, родившихся на воле в Сассексе и Дорсете, выросло до шести.

Несмотря на экологический успех, возвращение гигантов вызывает страх у владельцев хозяйств. Долгое время считалось, что орланы питаются только рыбой и падалью. Однако как сообщает The Scottish Farmer, организация NatureScot официально признала: "белохвостый орлан приносит в гнездо мертвые туши ягнят, и во многих случаях эти ягнята, вероятно, были здоровы, когда их поймали".

На одной из ферм в Шотландии за шесть лет было зафиксировано исчезновение 181 ягненка. Хотя Фонд Роя Денниса утверждает, что орланы редко охотятся на скот, напряжение между экологами и фермерами остается высоким.

Кроме того, на сайте Фонда сообщается, что "три орла, находившиеся под наблюдением, исчезли при подозрительных обстоятельствах", что может свидетельствовать о незаконных преследованиях птиц.

Ранее УНИАН писал о регионе, который называют самым опасным в мире. Там обитает более 10 миллионов крокодилов. Помимо рептилий, в лесах бродят хищники. Несмотря на большую концентрацию страшных существ, туда все равно едут туристы.

