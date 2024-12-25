День 20 декабря был короче на 10 секунд, а 22 декабря - на 36.

Полярники с украинской станции "Академик Вернадский" сняли впечатляющее видео в день летнего солнцестояния, 21 декабря.

Как сообщается на Facebook-странице Национального антарктического научного центра, световой день длился почти 22 часа 25 минут - солнце начало восходить в 02:02, а зашло уже в 00:27. Самый короткий день над островом Галиндез ожидается 20 июня, он продлится почти 3 часа 24 минуты:

"Напоминаем, что в Северном и Южном полушарии времена года идут в противофазе. То есть когда в Украине зима, то в Антарктике - лето".

В научном центре обратили внимание, что видео демонстрирует не только самый длинный день, но и скорость изменения погоды и работу солнечного трекера, на котором была закреплена камера.

Другие новости Антарктики

Ранее украинские ученые сняли на видео полный штиль в районе станции, что считается довольно редким явлением.

Также они публиковали снимки сразу двух явлений, которые увидели в небе в Антарктике. Речь идет о лунном гало и перламутровых облаках.

Вас также могут заинтересовать новости: