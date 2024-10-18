Нашим ученым удалось сфотографировать лунное гало и перламутровые облака.

Лунное гало и перламутровые облака увидели украинские полярники в набе над "Вернадским" в Антарктике. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Ученые объяснили, что часто причиной гало являются перисто-слоистые облака, которые почти прозрачные и состоят из ледяных кристаллов.

"Судя по фото, именно перисто-слоистый покров той ночью "нарисовал" радугу вокруг Луны в районе "Вернадского"", - говорится в сообщении.

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Также на одной из фотографий можно увидеть перламутровые облака. Они, по данным ученых, образуются в основном над горами, когда сильный поток воздуха обходит горный хребет и заносит влагу в стратосферу.

"Свет, отражаясь в этих кристалликах под определенным углом, вызывает оптический эффект иризации. Он как раз и "окрашивает" облака в разные цвета", - пояснили ученые.

Перламутровые облака над "Вернадским"

Ранее нашим полярникам уже приходилось видеть редкие перламутровые облака. В Антарктике увидеть такие облака можно преимущественно зимой, когда в нижних слоях стратосферы температура опускается до аномальных -85°. Именно такая температура является одним из главных условий формирования этих облаков.

Перламутровые облака над Вернадским видели, в частности, в 2021 году, а также в 2023.

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