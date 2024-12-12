Со временем птенцы станут собираться в "ясли" - небольшие группы малышей.

На острове Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский" появились первые малыши пингвинов. Ученые обнародовали фото, на которых можно увидеть родителей с малышами.

"Приготовьтесь к невероятной милоте: неподалеку станции "Академик Вернадский" родились первые пингвинята этого сезона. Посмотрите, какие же они сладкоежки", - отмечают в Национальном антарктическом научном центре в Facebook.

Говорится, что сразу двух малышей-первенцев обнаружил биолог 29-й УАЭ Светозар Давыденко в одном гнезде, где появились первые яйца, - на скале возле лаборатории по исследованию геокосмоса.

Видео дня

Он рассказал, что первый детеныш уже активен - кормится, пищит, поэтому ему где-то полсуток.

"Второй, видимо, вылупился прямо перед моим приходом, потому что он еще в кусках скорлупы и прячется под взрослого пингвина", - рассказал ученый.

По словам полярников, теперь около месяца малыши будут находиться в гнезде с родителями, которые по очереди за ними будут ухаживать - кормить крылом из клюва, греть и охранять от хищных птиц.

Сейчас новорожденные покрыты серым пушком, а где-то через месяц они начнут менять его на привычные черно-белые перья. Впоследствии птенцы станут собираться в "ясли" - небольшие группы детей, за которыми будет следить несколько взрослых. Обычно к этому времени малыши уже достигают размеров родителей, но все еще активно выпрашивают у них еду. По словам полярников, выглядит очень забавно, когда папа или мама убегает от назойливых детей, а те догоняют их, чтобы поесть.

В научном центре напомнили, что на острове Галиндез преобладают субантарктические пингвины - сейчас их около 4 тысяч. В основном каждая пара откладывает 2 яйца. Украинские биологи наблюдают за этими птицами в контексте изменения климата, ведь рост и продвижение их гнездовых колоний на юг является одним из неоспоримых доказательств потепления в Антарктике.

Другие новости с полярной станции "Академик Вернадский"

Как сообщал УНИАН, недавно на остров Галиндез, к украинской полярной станции "Академик Вернадский" пришел антарктический пингвин. Эту птицу называют полицейским, ведь черная тонкая полоска на его подбородке напоминает ремешок на шлеме констебля.

Он начал "приставать" к субантарктическим пингвинам. Стал приходить к одному из гнезд и клевать его жителей. Тамошняя пара активно отбивалась от него, что продолжалось несколько дней, но в конце концов пингвины поладили, и "полицейский" переместился в другую часть острова.

Вас также могут заинтересовать новости: