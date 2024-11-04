Возле украинской антарктической станции на острове Галиндез штиля почти не бывает.

Украинские полярники успели заснять редкое явление - полный штиль в районе антарктической станции "Академик Вернадский". Замерзшие вода, воздух вместе с ледяными глыбами создают фантастический эффект.

Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре. Говорится, что штиль - редкое явление возле украинской полярной станции "Академик Вернадский", которая расположена на острове Галиндез.

Этот остров, который находится в Южном океане, входит в группу Аргентинских островов Архипелага Вильгельма.

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В Центре добавили, что невероятный момент засняла биолог 29-й украинской арктической экспедиции Татьяна Баглай во время рабочего выезда на лодке:

"В этом районе Антарктики постоянно дуют сильные ветры, еще и отчасти с осадками. Но когда наступает затишье, то можно сделать очень красивые фото в океане. Мир вокруг как будто останавливается, а огромные айсберги, облака и горы континента фантастически отражаются в зеркале воды".

Новости науки - что сообщалось

Недавно украинские полярники сняли огромный айсберг, внутри которого - большое количество пресной воды. Уникальный айсберг снял с дрона сисадмин 29-й УАЭ Александр Мацибура. Ученые обратили внимание, что внутри этой ледовой горы - целый бассейн пресной воды, но эта красота свидетельствует о негативных изменениях климата.

В частности, порой скорость таяния ледников в Антарктике растет. Соответственно, большее количество пресной воды попадает в Южный океан. Поскольку пресная вода отличается от соленой по плотности, то рост ее количества в океане может влиять даже на течения.

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