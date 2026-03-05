Маленькую обезьянку, которая прославилась на весь мир, стали принимать другие макаки

Сейчас Панч большую часть времени не играет с игрушкой.

Брошенный обезьянок, который нашел утешение в плюшевой игрушке после того, как его бросила мать, теперь, кажется, перерос свою любимую игрушку. Как пишет The Independent, недавно Панча видели, как он лазил на спину другой обезьяны, сидел со взрослыми и иногда получал от них объятия.

"Было приятно видеть, как он растет, и я успокоилась", - сказала 61-летняя Санаэ Изуми, поклонница Панча из Осаки, которая пришла в зоопарк, потому что беспокоилась о детеныше обезьяны.

Панча покинул мать после рождения, скорее всего, из-за истощения. Смотрители зоопарка выкормили его и дали ему игрушку, чтобы научить животное цепляться, что является необходимым навыком для выживания новорожденных макак.

"Помочь Панчу выучить правила обезьяньего общества и быть принятым как его член - это наша важнейшая задача", - сказал 24-летний смотритель зоопарка Косуке Кано.

То, что Панч сейчас большую часть времени не играет игрушкой, является хорошим знаком.

"Когда он вырастет из плюшевой игрушки, которая поощряет его независимость, и именно на это мы надеемся", - подчеркнул директор зоопарка Шигеказу Мизушина.

Панчи до сих пор спит со своей игрушкой каждую ночь, но директор заявил, что следующее, что хотят увидеть смотрители, - это обезьянку, которая спит вместе с другими животными.

Обезьянка Панч - что известно

Как писал УНИАН, ранее в Японии брошенный обезьянка, который тронул миллионы людей, нашел новую семью. Отмечается, что игрушку, которую назвали "Ора-мама", он не выпускал из лап - она стала для него заменителем материнской заботы.

Впоследствии Панч начал постепенно интегрироваться в группу других макак. В частности, на видео можно увидеть, как Панч играет с другими маленькими обезьянами и даже забирается им на спины. В одном из особенно трогательных моментов старшая обезьяна обнимает его - наблюдатели назвали это тихим сигналом того, что малыш больше не один.

