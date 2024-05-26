Малыши даже ходят "в гости" в чужие норы.

В Одесской области в дикой природе лисы и барсуки, которые считаются конкурирующими видами, во время войны стали соседями.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) Иван Русев. "Весна - пора появления малышей разных видов среди птиц и млекопитающих. И если иметь специальное оборудование, то можно проследить за некоторыми эпизодами из жизни скрытных животных, таких как барсуки и лисы. Интересно, что эти два вида считаются конкурентами и имеют территориальное поведение, где самцы постоянно отмечают границы своих участков. А здесь, вот, на одном из скифских курганов украинской Бессарабии, рядом живут "дружно семьями" и барсуки, и лисы", - отмечает ученый.

По его словам, на видео можно даже увидеть как малыши "ходят в гости" к входным норам соседа. Ночью взрослые животные обходят большие территории, где ищут пищу для детенышей. Говорится, что сейчас, в это время года, им это сделать очень легко - есть много мышевидных грызунов, молодые грачи падают с гнезд в колониях гнездования и тому подобное.

Видео дня

"Дети хищных животных очень игривы, но когда появляются шумы войны, мгновенно прячутся в естественное убежище - в норы. Следует отметить, что даже вопреки шуму войны, отсутствие во время боевых действий такого убийственного фактора со стороны человека как охота - это возможности воспроизводиться не только этим видам, а и другим животным - косулям, кабанам, зайцам и другим", - рассказывает Русев

Он обнародовал фото, на которых зафиксированы барсуки и лисички в лунную ночь.

Экология Одесской области

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" заметили невероятно красивых, удивительных птиц - краснокнижных сиворакш. Эти тропические птицы поселились на Кордоне "Тузловская Амазония". Их путь пролегал от Южной Африки, откуда они преодолели, чтобы добраться до Украины, более 6 тыс. км.

Обычно они выбирают себе укромные места на склонах наших лиманов. Выбирая обрывы над лиманами, протяженность которых огромна, они подчищают старые норы и вскоре загнездятся. Уже в августе они должны лететь обратно - в далекую Африку.

Сиворакша - редкая птица фауны Украины и занесена в Красную книгу, взрывы и другие шумы войны негативно влияют на их жизнь.

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