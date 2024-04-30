Яркие сиворакши уже находятся на гнездовых территориях Тузловских лиманов.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) заметили невероятно красивых, удивительных птиц - краснокнижных сиворакш, которые прилетели из тропиков.

По словам доктора биологических наук, сотрудника нацпарка Ивана Русева, эти тропические птицы поселились на Кордоне "Тузловская Амазония". Их путь пролегал от Южной Африки, откуда они преодолели, чтобы добраться до Украины, более 6 тысяч километров.

"Сиворакши летели через много мирных стран и прилетели в страну где, уже третий год идет война. Обычно они выбирают себе укромные места на склонах наших лиманов. Выбирая обрывы над лиманами, протяженность которых огромна, они подчищают старые норы и вскоре загнездятся", - говорит ученый.

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Он добавляет, что удивительным птицам надо спешить, поскольку уже в августе они должны лететь обратно - в далекую Африку.

"Сиворакша - редкая птица фауны Украины и занесена в Красную книгу, но взрывы и другие шумы войны негативно влияют на их мирную жизнь", - констатирует Русев.

Сиворакша: что известно о птице

Это редкая птица, которая занесена в Красную книгу Украины. Сиворакша - размером с голубя, размах крыльев - 66-73 см, вес - 140-190 г, продолжительность жизни - до 9 лет.

Сейчас - исчезающий вид. Это произошло из-за систематических рубок лесов (птицы остаются без привычных для них мест гнездования) и интенсивного ведения сельского хозяйства с массовым использованием инсектицидов, что обрекает удивительных сиворакш на голодное существование. В их рационе преобладают крупные наземные насекомые (жуки, кузнечики, сверчки и саранча), также любят дождевых червей, небольших ящериц, грызунов и лягушек.

Редкие птицы также находятся под защитой Бернской и Боннской конвенций, занесены в перечень видов под опекой Европейского общества охраны окружающей среды и тому подобное.

Неожиданности "Тузловских лиманов"

Недавно стало известно, что в прибрежной полосе Черного моря, на побережье Тузловских лиманов, зафиксирована невероятная численность летающих муравьев. Они тысячами кружат в небе над морем над лиманами. По словам доктора биологических наук, сотрудника нацпарка "Тузловские лиманы" Ивана Русева, на песчаной пересыпи в морской воде, на песке, на иле наблюдается большое количество муравьев. В частности, на побережье лимана Бурнас муравьи собираются миллионами, спариваются, а потом гибнут и падают в воду - на 1 кв. метре - десятки тысяч муравьев.

Ученый отметил, что на Бурнасе за несколько дней скопилось десятки миллиардов муравьев - происходит "брачное время". И это - неожиданно рано по срокам из-за изменения климата, в прошлом году на Тузловских лиманах такое явление было в июне.

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