Отобранные образцы направлены на исследование в Италию и Германию.

На Одесчине с 24 февраля выявлено более 90 дельфинов, погибших из-за использования гидролокаторов кораблями РФ.

Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко.

По его словам, ведется расследование по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины — по факту массовой гибели дельфинов на побережье Черного моря в Одесской области.

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Как сообщил Костенко, сейчас следствию известно о 95 дельфинах.

"Но мы понимаем, что их гораздо больше", - добавил прокурор.

Сейчас с 6 трупов специалисты отобрали образцы, которые направлены в специализированные институты в Италии и Германии, которые должны дать ответ о причинах смерти этих животных.

Следствие считает, что дельфины погибли из-за массового применения сонаров (гидролокаторов) на кораблях Вооруженных сил РФ. Считается, что эти устройства повреждают органы слуха дельфинов, и это приводит к их гибели.

Также соответствующие документы направлены в Румынию, Болгарию и Турцию, где также зафиксированы факты гибели дельфинов.

Погибшие дельфины в Одесской области: что известно

Как сообщал УНИАН, ученые считают, что в Черном море, на территории нескольких стран, из-за военной агрессии РФ уже погибли десятки тысяч дельфинов.

"Следует вновь напомнить, что корабельная группировка Черноморского флота рашистов в конце июля была усилена еще одной подводной лодкой – носителем крылатых ракет. Орки тогда продолжали держать блокаду северо - западной части Черного моря", - сказал Русев, добавив, что животные погибли в результате использования гидролокаторов (сонаров).

Это оборудование создает мощные звуки, которые негативно влияли на здоровье и жизнь животных. Они попадали в зону облучения навигационных приборов судов, что выводило из строя их органы навигации и эхолокации, и они получали мощную акустическую травму.