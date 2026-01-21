В Австрии живет слишком умная корова, которая может пользоваться инструментами

Корова по имени Вероника может метлой самостоятельно почесать себе спину.

На одной из ферм Австрии живет корова по имени Вероника, и она может пользоваться инструментами. Причем не хуже многих животных, которые имеют полноценные передние лапы.

Как пишет iflscience.com, корова использует различные приспособления, чтобы чесать труднодоступные места на спине и боках. В ее арсенале метла, грабли, простые длинные палки.

Владелец коровы, фермер и пекарь Витгар Вигеле говорит, что она сразу использует инструмент, когда видит его. Он говорит, что она начала делать это в возрасте трех лет. А сейчас корове уже 13 лет, и она хорошо освоила технику: зажимая палку в челюсти, она может длинными инструментами почесать почти каждую часть своего тела.

Причем Вероника различает конец метлы с щетиной и без нее, и использует по необходимости. Таким образом, она может нежно касаться чувствительных участков.

"Это делает инструмент многофункциональным, чего раньше достигали только шимпанзе, которые использовали травинки для охоты на термитов", - отметили исследователи из Венского университета ветеринарной медицины, которые некоторое время наблюдали за коровой.

Это первое научное исследование использования орудий труда коровами. Но существуют видео, которые показывают других коров и быков, которые делают подобные вещи.

В исследовании, опубликованном в журнале Current Biology после наблюдений за Вероникой, ученые говорят, что способность развивать такое поведение заложена в природе этих животных. Хотя и отмечают, что несколько случаев использования отдельными особями орудий труда не делают вид в целом "пользователями орудий труда".

Использование инструментов воронами

Напомним, что ученые провели большой эксперимент с черными воронами. Они наблюдали, как птицы освоили длинные палочки для добывания пищи из специальных коробок. Со временем птицы становились все более ловкими, они вырабатывали и запоминали ловкие стратегии.

