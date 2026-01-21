Нечто среднее между дикобразом, ежом и пчелой: что это за странное животное и где оно живет

Они являются примером как дивергентной, так и конвергентной эволюции.

Похожий скорее на потрепанного шмеля, чем на млекопитающее, полосатый тенрек из низин принадлежит к действительно очень любопытной группе животных. Об этом пишет BBC Wildlife Magazine.

Интересно, что тенреки, включая этот вид, в основном эндемичны для острова Мадагаскар и, несмотря на близкое родство, чрезвычайно разнообразны, сильно различаясь по размеру тела, внешнему виду и образу жизни.

"Несмотря на то, что они не очень похожи друг на друга, многие из них, тем не менее, очень напоминают другие виды животных, с которыми они совсем не связаны. Некоторые похожи на ежей, некоторые на землероек, другие на крыс и мышей. Таким образом, они являются примером как дивергентной, так и конвергентной эволюции", - сказано в статье.

Отмечается, что дивергентная эволюция - это когда виды в одной группе развивают разные признаки в ответ на разные среды обитания и образ жизни, конвергентная - это когда виды в разных группах развивают схожие черты из-за схожего воздействия окружающей среды. Например, полосатый тенрек из низин, как и отдаленно родственные ему ежи, развил острые шипы в качестве защиты от хищников.

Крупные хамелеоны могут выглядеть более эффектно благодаря меняющимся цветам, вращающимся глазам и длинным, эластичным языкам (которые часто достигают длины всего тела), но их более мелкие сородичи выигрывают по скорости удара языком.

Хотя длина его тела составляет всего около 5 см, маленький карликовый хамелеон с розовидным носом из Танзании обладает одним из самых быстрых языков.

