Причина всему - глобальное потепление.

Высоко на горном хребте Брукс на Аляске ручьи, которые когда-то были настолько прозрачными, что из них можно было пить, теперь по цвету напоминают чай. Вода в них мутная, имеет металлический запах и способна окрашивать камни в оранжевый цвет. Об этом пишет Earth.

Как отмечает издание, местная рыба при этом задыхается, насекомые погибают, и все это происходит с ошеломляющей скоростью. Ученые обвиняют в проблеме не промышленное воздействие, а таяние вечной мерзлоты.

Тысячелетиями арктическая вечная мерзлота удерживала минералы "под замком", но с ростом температуры этот ледяной барьер разрушается, и вода и кислород проникают в свежеоттаявшую почву и запускают химическую цепь в породах, богатых сульфидами.

Сульфиды окисляются, в результате чего образуется серная кислота, которая вымывает железо, алюминий, кадмий из окружающих пород. Впоследствии эти металлы попадают в реки и ручьи.

Изменения происходят в десятках арктических бассейнов

"Так выглядят кислотные шахтные стоки. Но здесь нет шахты. Это тает вечная мерзлота, которая меняет химию ландшафта", - пояснил биогеохимик Тим Лайонс из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Новое исследование ученых, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, было сосредоточено на реке Салмон - ключевой водной артерии горного хребта Брукс. Оно имело целью показать, насколько далеко зашло загрязнение.

Но авторы подчеркивают: это не единичный случай. Подобные изменения происходят в десятках арктических бассейнов с такой же геологией и теми же процессами оттаивания.

"Я работаю и путешествую в горах Брукс с 1976 года, но нынешние изменения в формах рельефа и химии воды просто поражают", - сказал ученый из Университета штата Колорадо, соавтор исследования Дэвид Купер.

Впервые внимание к этому явлению было привлечено в 2019 году. Тогда эколог Педди Салливан из Университета Аляски летел в отдаленные районы изучать леса, смещающиеся на север, и пилот ему сообщил, что река Салмон после таяния снега не очистилась - она имела вид "канализации".

Впоследствии Салливан договорился о сотрудничестве с учеными Тихоокеанского университета Аляски и другими для установления причин и измерения экологических последствий этого явления.

Токсичные металлы в реках Аляски

Ученые выяснили, что таяние мерзлоты открывает породы с сульфидами, окисление образует кислоту, которая мобилизует металлы.

Отмечается, что в малых дозах многие металлы безопасны или даже необходимы. Но в больших концентрациях они становятся токсичными для живых организмов. Сейчас уровень нескольких металлов в реке Салмон превышает пороги, определенные Агентством по защите окружающей среды США как опасные для рыб и беспозвоночных.

Ученые объяснили, что железо образует мелкие оранжевые осадки, которые мутят воду и покрывают дно реки. Это уменьшает количество света для водорослей и растений и душит гравий, где живут личинки насекомых и откладывают икру рыбы.

Кадмий опасен скрыто: он накапливается в органах рыб и может влиять на хищников, которые ими питаются.

Последствия для пищевой цепи

Сейчас учёные считают, что уровень металлов в мясе рыбы не представляет опасности для человека. Но косвенные риски велики.

Рыба кета, важная для питания и культуры коренных народов, откладывает икру в чистый гравий с хорошей аэрацией. Если он заполнен осадком и металлами, кислород падает - и икра может задохнуться.

Изменения в популяциях насекомых отражаются на всей пищевой цепи, ослабляя основу, питающую молодых рыб и тех, кто ими питается.

Необратимые изменения в реках Аляски

Реки на Аляске текут через бездорожье, и источники загрязнения появляются везде, где мерзлота ротает и открывает нужные породы. Здесь нет единой трубы, которую можно перекрыть.

"Где есть правильная порода и тает мерзлота - там начинается процесс. И когда он начался, он сам себя поддерживает. Единственный способ остановить - чтобы мерзлота снова замерзла. А это маловероятно в условиях потепления... Это еще одно необратимое изменение, вызванное глобальным потеплением", - пояснил Лайонс.

Отпечатки глобального потепления

Ученые надеются, что их выводы помогут населению и рыбным хозяйствам подготовиться: расширить мониторинг воды, определить уязвимые места для нереста, планировать альтернативные способы вылова и менять практики управления.

Но общая картина неутешительна, пишет издание. Хребет Брукс - один из самых удаленных от городов и заводов, однако даже на его реках уже отразилось глобальное потепление.

"Мало осталось на Земле настолько нетронутых мест, как эти реки. Но даже здесь, вдали от городов и дорог, глобальное потепление очевидно. Ни одно место не защищено", - констатировал Лайонс.

Ранее УНИАН рассказывал, что рыба станет деликатесом для богатых уже к концу века. Так, исследователи из Национального центра экологического анализа и синтеза при Калифорнийском университете подсчитали, что совокупное влияние на океаны, которое уже является существенным, удвоится к 2050 году. Это влияние включает потепление океана, потерю запасов рыбных ресурсов, повышение уровня моря, подкисление и загрязнение. А к концу века по худшему сценарию, который прогнозирует глобальное потепление на 3-4°C, сокращение морских ресурсов достигнет 30% или более. По более оптимистичному сценарию, который прогнозирует глобальное потепление на 1,5-2°C, эти изменения стабилизируются, и сокращение рыбной массы не превысит 10%. Но затронет практически все страны мира.

