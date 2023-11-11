Новое исследование показало, что ледники и ледяные шапки вдоль береговой линии Гренландии с 2000 года отступали вдвое быстрее, чем в XX веке.

Ученые-климатологам благодаря фотографиям 1930 годов, сделанных во время картографических исследований, смогли реконструировать движение прибрежных ледников Гренландии. Они выяснили, что более 1000 периферийных ледников и ледяных шапок вступили в ускоренную фазу таяния за последние 20 лет, и исчезают в два раза быстрее, чем в XX веке.

Используя данные конца 20-го века, исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature Climate Change, также определило, что длина ледников на юге Гренландии сократилась в среднем на 18%, в то время как ледники в других частях Гренландии отступили на 10%, пишет Bloomberg.

"Скорость их отступления в 21 веке во многом беспрецедентна в масштабе столетия", - сказала Лаура Ларокка, ведущий автор исследования и научный сотрудник NOAA по климату и глобальным изменениям в Университете Северной Аризоны.

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По словам авторов, новое исследование является первым, которое дает полную картину отступления периферийных ледников во всех ключевых регионах Гренландии за 100-летний период, что углубляет понимание того, как ледники реагируют на изменение климата.

"Практически в любой точке Арктики вы можете своими глазами увидеть свидетельства недавнего отступления льдов", - сказал Ярроу Аксфорд, соавтор и профессор наук о Земле и планетах в Северо-Западном университете.

Ларокка, Аксфорд и их соавторы сосредоточили свое внимание на периферийных ледниках. Хотя на их долю приходится лишь 4% покрытых льдом территорий Гренландии, они вносят существенный вклад в глобальное повышение уровня моря, учитывая, что потеря их массы была непропорциональна по сравнению с потерей массы ледникового щита.

Но то, как именно периферийные ледники Гренландии менялись с течением времени, не было широко изучено, по словам исследователей, отчасти из-за отсутствия данных. До запуска спутников наблюдения за Землей в 1970-х годах данные наблюдений за ледниками Гренландии были немногочисленны и разрозненны. Авторам исследования удалось преодолеть эту проблему, объединив спутниковые снимки с историческими аэрофотоснимками. Помимо коллекции фотографий, обнаруженной в Дании, исследователи также использовали изображения Гренландии, полученные военными США во время Второй мировой и холодной войны, для получения дополнительных данных.

Несмотря на разнообразие климатических и топографических характеристик Гренландии, отступление ледников по всему острову происходит практически повсеместно. Единственным возможным исключением являются ледники на северо-востоке Гренландии, где недавнее увеличение снегопадов, по-видимому, привело к более медленному таянию.

Новое исследование перекликается с предыдущим анализом, показавшим, что ледники по всему миру быстро исчезают в связи с повышением температуры. Например, согласно июньскому исследованию, ледники в азиатском гималайском регионе Гиндукуш, где расположены самые высокие горы в мире, в период с 2011 по 2020 год таяли на 65% быстрее по сравнению с предыдущим десятилетием. Фактически, исчезновение ледников в заливе Аляска и в азиатском регионе Гималаев стало настолько очевидным, что изменения можно заметить из космоса, и ученые теперь измеряют темпы сокращение льда годами, а не десятилетиями.

Исследование подчеркивает чувствительность Гренландии к изменению климата. По оценкам ученых, если ледниковый покров Гренландии полностью растает, уровень моря поднимется примерно на 7,4 метра.

"Благодаря этому большому набору данных мы очень ясно видим, что в 21 веке быть ледником в Гренландии стало гораздо труднее. Их быстрое отступление является предупреждением о том, что огромный ледниковый щит Гренландии также испытывает усиливающуюся климатическую нагрузку. Мы ожидаем, что ледяной покров будет реагировать медленнее, но, очевидно, это не очень хорошая новость, что климат Гренландии становится гораздо менее благоприятным для льда", - сказал Аксфорд.

Таяние ледников - новости

Как сообщал УНИАН, ранее ученые выяснили, что за последние два десятилетия потеря льда из ледникового щита Гренландии возросла в результате более активного таяния поверхности и сброса льда в океан.

Результаты новой модели ученых из нескольких стран свидетельствуют о росте темпов таяния с 2021 по 2050 год, и указывают на то, что потеря льда будет мигрировать вглубь Северо-Восточного Гренландского ледникового потока. С 2050 по 2100 годы скорость таяния продолжит расти и распространяться дальше вглубь острова.

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