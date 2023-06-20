Группа международных ученых обнаружила, что таяние льда в Гималаях, где расположены знаменитые вершины Эверест и К2, ускоряется.

Гималайские ледники Гиндукуш могут потерять до 75% объема к концу века из-за глобального потепления.

Как сообщает Reuters со ссылкой на новый отчет ученых, таяние ледников повлечет как опасные наводнения, так и нехватку воды для 240 млн человек, живущих в этом горном регионе.

Группа международных ученых обнаружила, что таяние льда в Гималаях, где расположены знаменитые вершины Эверест и К2, ускоряется.

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Международный центр интегрированного развития гор в Катманду привел данные о том, что в течение 2010-х годов ледники таяли на 65% быстрее, чем в предыдущем десятилетии.

По прогнозам ученых, ледники в восточных Гималаях, в которые входят Непал и Бутан, потеряют до 75% своего льда. "Мы теряем ледники, и мы потеряем их через 100 лет", - прокомментировал автор отчета, ученый-эколог Филиппус Вестер.

Любопытство заключается в том, что ученые пытались оценить, как изменение климата влияет на Гималаи Гиндукуш, потому что в этом регионе отсутствуют долгосрочные измерения, показывающие реальную картину. В отличие от европейских Альп и скалистых гор Северной Америки, по которым данных замеров достаточно.

"Хотя данные о гималайских ледниках все еще не так полны, как об Альпах, теперь их можно сравнить с другими регионами, такими как Анды", - сказал Тобиас Болх, гляциолог из Технологического университета Граца в Австрии.

Как отметил Вестер, после проведенного исследования "мы лучше понимаем, какими будут потери к 2100 году при различных уровнях глобального потепления".

Гималаи

Гималаи Гиндукуш простираются на 3500 км через территорию таких стран: Афганистан, Бангладеш, Бутан, Китай, Индия, Мьянма, Непал и Пакистан.

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