За последние два десятилетия потеря льда из ледникового щита Гренландии возросла.

За последние два десятилетия потеря льда из ледникового щита Гренландии возросла вследствие более активного таяния поверхности и сброса льда в океан.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые с помощью глобальной навигационной спутниковой системы и компьютерного моделирования выяснили, что основным фактором будущей потери льда является Северо-Восточный Гренландский ледниковый поток (длиной около 600 км и шириной 30-50 км).

Результаты моделирования свидетельствуют, что только этот сектор будет способствовать повышению уровня моря на 13,5-15,5 мм к 2100 году. Это эквивалентно вкладу всего ледникового покрова за последние 50 лет и вызовет стремительные изменения в следующем столетии.

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Отмечается, что ускорение таяния льда на северо-востоке Гренландии началось в 2012 году в результате отступления ледника Zachariae Isstrøm, что позволило более теплой морской воде глубже проникать вглубь острова. Так, с 2011 по 2021 годы ученые обнаружили таяние более чем на 30 метров вблизи фронта скола ледника. За последнее десятилетие вся нижняя часть ледника Zachariae Isstrøm (от 0 до 50 км вглубь острова) растаяла от 8 до 35 метров.

В новом исследовании эксперты смогли измерить ледяной покров на расстоянии 300 километров от побережья и выяснили, что истончение льда распространилось гораздо выше по течению ледника, чем считалось ранее. Так, на расстоянии 100-200 км вверх по течению от побережья вдоль главного ствола Северо-Восточного Гренландского ледникового потока ледовый покров уменьшился на 2-3 метра с 2011 по 2021 год. Таяние льда прослеживается до 250 км вглубь суши.

Соседний ледник Nioghalvfjerdsfjord в этом же секторе на северо-востоке Гренландии также демонстрирует значительное уменьшение ледового покрова - на 5-15 метров.

Результаты новой модели ученых из нескольких стран свидетельствуют о росте темпов таяния с 2021 по 2050 год, и указывают на то, что потеря льда будет мигрировать вглубь Северо-Восточного Гренландского ледникового потока. С 2050 по 2100 годы скорость таяния продолжит расти и распространяться дальше вглубь острова. Весь регион до 250 км вглубь и площадью более 20 тысяч квадратных километров будет таять со скоростью 2-4 метра в год.

Таяние ледников - что известно

Ученые уже давно бьют тревогу из-за изменения климата, вызванного глобальным потеплением. Повышение температуры на планете, в том числе воды в океане, приводит к таянию ледников, а это, в свою очередь повышает уровень воды в мировом океане. Кроме негативных последствий для экологии повышение уровня моря приведет к затоплению густонаселенных прибрежных регионов.

В частности, таяние ледника Туэйтс в Антарктиде, который получил прозвище "ледник судного дня", может привести к росту уровня воды в мировом океане в лучшем случае на 0,6 м, а в худшем – на три метра. Этот ледник согласно последним исследованиям ученых, еле держится и может начать быстрое движение в ближайшие годы.

Кроме этого ученые предупредили, что из-за сильной жары ледникам в Альпах в этом году также грозит наибольшая потеря массы за последние 60 лет. Эксперты опасаются, что альпийские ледники могут исчезнуть раньше, чем ожидалось, уже в ближайшие годы.

Кроме этого ученые выяснили, что Гималайские ледники также находятся на пути к рекорду по потерям льда. В частности, самый высокий ледник на самой высокой горе в мире - Эвересте - ежегодно теряет лед из-за антропогенного изменения климата. Лед, который формировался на леднике около 2000 лет, растаял примерно за 25 лет. Это значит, что он истончился примерно в 80 раз быстрее, чем образовался.

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