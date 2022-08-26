После смягчения ковидных ограничений власти ожидают, что в ближайшие два года потоки туристов увеличатся в разы.

Туристические власти Гренландии рассматривают варианты контроля за количеством туристов, посещающих крупнейший на Земле остров, чтобы защитить хрупкую окружающую среду, которой угрожает глобальное потепление и связанные с ним проблемы.

Об єтом сообщает Breaking Travel News.

Туристов в Гренландии больше всего привлекают огромные айсберги, скрывающиеся за серыми скалами со скудной растительностью.

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Только в 2021 году лишь одна популярная локация – город Илулиссат – привлекла около 50 тысяч туристов, что более чем в 10 раз превышало население города. Более половины из них делают лишь временную остановку во время арктического круиза.

После смягчения ковидных ограничений власти ожидают, что в ближайшие два года потоки туристов увеличатся в разы. С одной стороны, это приведет к долгожданному увеличению доходов острова, однако, с другой стороны, это может иметь серьезные последствия для экосистемы, в частности, в условиях ускорившегося таяния ледников.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые установили, что мировой океан стал жарче, чем когда-либо прежде, продолжая шестой год подряд бить температурные рекорды.

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