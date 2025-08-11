Энтомолог объяснил, что колорадского жука едят буквально несколько видов.

В этом году колорадского жука в Украине почти нет. Почему так происходит, рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим.

Ученый также объяснил, почему колорадский жук размножился на наших землях.

"Это идет естественный процесс приспособления. Вот есть у нас, например тысяча жуков. Мы использовали какой-то новый химический препарат. Вот 950 погибло, 50 имеют гены для приспособления, и они выдерживают этот препарат", - сказал он "Телеграфу".

По его словам, дальше жуки, которые выжили, дают потомство, которое имеют ген, позволяющий нормально переносить этот инсектицид. Таким образом за два-три года жуки полностью приспособятся к этому химическому веществу и надо применять другое.

Энтомолог объяснил, что колорадского жука едят буквально несколько видов: серая лягушка (жаба), а личинок поедают некоторые птицы. Он добавил:

"В основном он неприятен на вкус для них, он производит какое-то вещество, которое горькое на вкус. То есть его избегают хищники".

Специалист напомнил, что с ними пытались бороться биологическим методом: для этого завезли из Северной Америки его естественного врага - клопа, который охотится на личинок колорадского жука. Однако численность клопа невысокая, поэтому существенного влияния на популяцию жука он не оказал.

"Этот год очень интересно, кстати, многие сообщают, что колорадского жука почти нет. То есть жара и засуха повлияла на их численность. Или они не выжили, или некоторые говорят, что они остаются сидеть в земле. То есть, возможно, дальше немножко жара спадет и появится влага, они повылазят", - сказал Халаим.

По его мнению, еще одним фактором того, почему колорадских жуков в этом году в Украине стало меньше является то, что люди посадили меньше картофеля.

