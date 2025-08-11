Самки делают кокон в высокой траве и агрессивно защищают будущее потомство.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) исследователи встретили хеиракантиума - новый для этой местности вид ядовитых пауков. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

По его словам, с опасным животным сотрудники учреждения столкнулись во время исследования песчаной косы и прибрежных участков водоемов в заповеднике.

"Это новый вид пауков, которой недавно был установлен для нацпарка. Ареал его охватывает субтропики Средиземноморья, но недавно "дошел" он и до нас. Хеиракантиум, или желтосумый паук (Cheiracanthium punctorium) - ядовитый паук из семейства Miturgidae. В настоящее время уже обитает практически по всей Европе. У нас встречается на песчаной пересыпи и на прибрежно-защитных полосах лиманов", - констатирует ученый.

Он обнародовал видео, на котором можно увидеть желтого паука, притаившегося в сухой растительности.

Хеиракантиум: что о нем известно

Желтосумный колючий паук (Cheiracanthium punctorium) - вид пауков из рода Cheiracanthium. Длина тела достигает 15 мм. Укус из-за болезненности можно сравнить с укусом осы. В случае повышенной индивидуальной восприимчивости возможны более сильные реакции, в частности тошнота. Также яд может вызвать некроз ткани, тошноту, недомогание и лихорадку. Симптомы могут длиться до трех суток.

Самки делают кокон для яиц размером около 4 см. Размещается он в высокой траве и агрессивно защищается пауком.

Встречается от Центральной Европы до Средней Азии. Вид распространяется из-за изменений климата, приводящих к увеличению засушливости и меньшего количества осадков.

По словам очевидцев, паук прыгает и острыми челюстями прокалывает кожу человека.

Нацпарк "Тузловские лиманы"

Напомним, ранее ученые в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зафиксировали на камеру птенца удода, который в древности считался священным существом и запрещался для употребления в пищу. Удивительная птица привлекает внимание своей яркой внешностью и уникальным поведением, особенно его хохолок, который похож на прическу ирокеза. Птица раскрывает хохолок, когда чувствует опасность, во время спаривания и приземления.

