Самому большому и знаменитому жуку Украины негде жить из-за лесников, - экологи

Насекомые проводят годы в тайниках в старой древесине, и только месяц - на виду.

В Украине остается все меньше мест для развития популяций наиболее узнаваемого насекомого - жука-оленя. Об опасности для их существования предупредили в Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном заповеднике.

Экологи отметили, что это самый большой жук фауны Украины. Его легко идентифицировать благодаря большим "рогам" у самцов - на самом деле это челюсти, а не рога.

"Несмотря на эффектную внешность, большую часть своей жизни этот вид проводит в тайнике. В мертвой древесине личинка жука развивается 5-6 лет. И лишь на короткое время, всего на 3-4 недели появляется взрослый жук. Его единственная миссия - продолжение рода. После спаривания взрослые особи быстро погибают, завершая свой жизненный цикл", - рассказали в заповеднике.

Видео дня

Там добавили, что особенности развития обеспечивают высокие требования для окружающей среды. Жуку-оленю необходимы большие объемы мертвой древесины, которую можно найти только в пралесах или старых дубовых лесах.

"Современное лесное хозяйство редко оставляет мертвые деревья в лесу, что приводит к уничтожению среды обитания этого редкого вида. На сегодня, основными резерватами его сохранения являются природоохранные территории с естественной динамикой лесного покрова", - добавили экологи.

Нашествие саранчи в Украине

Напомним, что в этом году в Южный регионах Украины катастрофически размножается саранча. Ее численность уже угрожает посевам. А по словам специалистов, при благоприятных погодных условиях насекомые могут размножиться в 400 раз до следующего сезона.

Вас также могут заинтересовать новости: