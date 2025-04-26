В то же время в Европе противостояли давлению США относительно деятельности организации.

В администрации президента США Дональда Трампа пытаются помешать важнейшему в мире исследовательскому агентству в сфере энергетики публиковать данные, которые, по мнению американского правительства, свидетельствуют в пользу возобновляемой энергетики, а не ископаемых видов топлива. Об этом пишет Politico, ссылаясь на свои источники.

По словам двух собеседников издания, на заседаниях Международного энергетического агентства американские чиновники подталкивали орган, который прогнозирует ситуацию по энергетическим рынкам, прекратить свою работу, которая способствует глобальному переходу к чистой энергетике и нулевым выбросам углерода.

В частности сторонник Трампа Томми Джойс, который исполняет обязанности заместителя министра по международным делам в Министерстве энергетики США, во время частных встреч настаивал на том, чтобы организация "вернулась к основам".

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В то же время европейские чиновники противостояли давлению США и защищали усилия агентства в области исследований чистой энергии.

Также один из европейских чиновников отметил в комментарии для Politico, что на заседаниях правления МЭА (Международное энергетическое агентство - УНИАН) США были действительно неконструктивными.

"Усилия администрации Трампа по МЭА - это последний залп в ее более широкой кампании по реформированию внутренней работы правительства как внутри страны, так и, все чаще, на международном уровне. На этой неделе министр финансов США Скотт Бессент оказал аналогичное давление на Всемирный банк и Международный валютный фонд, чтобы они прекратили поддержку климатических программ", - напомнили в материале.

В издании добавили, что напряжение вокруг МЭА может еще больше обостриться во время двухдневного саммита в Лондоне, где будут представители Трампа.

В частности один из чиновников Европы описал позицию США следующим образом:

"Давайте ослабим или выведем из строя МЭА, если они не будут работать над нашими ценностями - это тот же подход, который они применяют ко всем другим международным организациям".

Что известно о Международном энергетическом агентстве

МЭА было создано в 1973 году после нефтяного кризиса, как буфер на случай энергетических непредсказуемых событий. Штаб-квартира агентства находится недалеко от Эйфелевой башни в Париже.

"В 2019 году, после длительной кампании экологов, агентство переориентировалось на исследования и активную поддержку глобальных усилий, направленных на избежание катастрофического и экстремального глобального потепления.Это подняло руководителя агентства, турецкого эксперта по энергетике Фатиха Бироля, до роли одного из главных спикеров "зеленого" перехода, поддерживаемого огромной армией энергетических экспертов и моделировщиков агентства", - подчеркнули в Politico.

В то же время президент Дональд Трамп поручил пересмотреть участие США во всех международных организациях. Поэтому МЭА находится под угрозой выхода страны из агентства. Известно, что в течение последних 10 лет американское финансирование этой организации составляло в среднем 14% ее годового бюджета.

Экологическая ситуация в мире - последние новости

Как писал УНИАН, известные СПА-курорты Европы оказались под угрозой исчезновения из-за изменения климата. В частности повышение температуры, наводнения и засухи скоро могут поставить под угрозу природные источники, которые питают местные СПА-курорты.

Также ученые рассказали, что добыча полезных ископаемых в мире оказала заметное влияние на морских существ. Отмечается, что последствия оказались более ощутимыми для крупных животных, которые живут, прикрепляясь к морскому дну.

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