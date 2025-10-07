Узнайте, почему Черное море прозвали Мертвым и в чем его уникальная особенность.

Одно из главных природных чудес Украины - Черное море - является совершенно уникальным по составу воды и обитаемой в нем фауне. Это один из самых безжизненных водоемов планеты. И дело не только в людской деятельности и негативном влиянии боевых действий: черноморские глубины сами по себе непригодны для большинства живых организмов.

Мы разобрались, что находится на дне Черного моря и почему этот водоем так привлекает внимание не только отдыхающих, но и ученых.

Почему Черное море называют Мертвым

У ученых есть несколько версий о том, почему Черное море так называется - от цвета воды до частых бушующих на поверхности штормов. Хотя на самом деле ему больше больше подошло бы название Мертвое, ведь 90% водных масс практически необитаемы.

Причина, почему Чёрное море называют Мертвым, объясняется в мини-сериале BBC. Дело в том, что 90% объема воды в нем фактически является "зоной смерти", поскольку насыщено сероводородом (H₂S). Это ядовитый взрывоопасный газ, смертельный для большинства животных. В этой зоне практически нет кислорода - а без него, как известно, нет и жизни. Причина такого состава - узкое соединение со Средиземным морем и большая глубина, из-за чего глубинные слои обновляются очень медленно.

Черное море - единственное в своем роде на планете. Большинство водоемов мира почти не содержат сероводорода. По словам ученых, его уникальность в том, что такой состав имели древние океаны миллиарды лет назад. Как объяснила микробиолог Мария Павловская: "Некоторые говорят, что зона без кислорода практически напоминает Землю в эпоху до образования атмосферы".

Вся черноморская вода четко разделена на два слоя. Верхние 100-200 метров занимает "зона жизни", пригодная для флоры и фауны. Именно здесь и живут все черноморские обитатели. Второй слой, начиная с 200 метров, характеризуется высоким составом сероводорода. Тут нет ничего живого. Напомним, средняя глубина водоема составляет около 1200 метров, а максимальная - 2212 метров. То есть 90% водных масс - это безжизненная пустошь.

Вот почему черноморская фауна является одной из самых скудных на планете. Тут нет морских гребешков, осьминогов, кальмаров, омаров, кораллов и других глубоководных видов.

Если бы сероводород поднялся до поверхности воды, то море стало бы полностью непригодным для обитания любых живых организмов. Это означало бы конец для всего живого.

Есть и тревожные новости о том, что говорят экологи про Черное море. Уровень газа в нем растет, и это может быть связано с климатическими изменениями. К примеру, ученые уже фиксировали сероводород в Черном море на глубине всего 60 метров.

Некоторые люди фантазируют, что будет, если взорвется сероводород в Черном море. Это было бы катастрофой, поскольку газ крайне взрывоопасный. Но на данный момент этого можно не боятся. Для людей бóльшую угрозу представляют морские мины.

