Пингвины засыпают в самых неожиданных позах: ученые показали видео

В целом пингвины спят 8–10 часов в сутки, периодически засыпая на несколько часов.

Ученые, исследующие жизнь пингвинов, рассказали, что эти удивительные птицы могут спать стоя, лежа и даже на воде.

В Национальном антарктическом научном центре говорят, что птенцы вообще спят в любых позах – порой настолько неестественных, что биологи, наблюдающие за пингвинами, переживают, все ли в порядке с птенцами.

Считается, что поза для сна зависит от вида, образа жизни и периода жизни пингвина. Например, императорские пингвины, которые живут и размножаются на льду, в основном спят стоя, чтобы уменьшить площадь контакта с холодной поверхностью.

"Несколько лет назад международная группа ученых обнаружила у пингвинов феномен микросна. Когда птицы засыпают на несколько секунд, но тысячи раз, накапливая таким образом 10–11 часов сна в сутки. Причем речь идет не о дремоте, а именно о глубоком (медленном) сне, что было зарегистрировано с помощью специальных устройств", – рассказали ученые.

Поэтому исследователи предположили, что микросон может выполнять по крайней мере некоторые восстановительные функции полноценного сна.

Исследование проводилось в период размножения в колонии антарктических пингвинов, которые являются близкими родственниками субантарктических, гнездящихся вокруг украинской полярной станции "Академик Вернадский". Ученые зафиксировали: микросон помогает птицам, которые сидят на гнездах и охраняют яйца или птенцов, оставаться бдительными и в то же время отдыхать.

Впрочем, используют ли пингвины микросон постоянно или это приспособление только на период размножения – пока точно неизвестно.

Ученые показали видео, на котором можно увидеть, как спят пингвины. Интересно, что во время сна они иногда напоминают людей, засыпающих в "неожиданных местах", например, в общественном транспорте или сидя на стуле.

