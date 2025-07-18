Аистенок уже набрался сил и нашел себе стаю.

Известный аистенок Катруся, которого покинули родители, аисты Одарка и Грицик из Национального природного парка "Пирятинский" на Полтавщине, набрался сил и улетел из реабилитационного центра для птиц.

Об этом стало известно из видео, опубликованного на странице "Аист Грицько" в фейсбуке.

На видео снят другой аист - Карпа, который тоже улетел со стаей, но голос за кадром сообщил, что и Катя покинула реабилитационный центр.

"Наша панна Катря нашла стаю и улетела раньше всех! Карпа оставила, но и он уже имеет компанию", - говорится в сообщении.

История Катюши

Как сообщал ранее УНИАН, знаменитый аист Грицик лишился своего пятого птенца. У него и аиста Одарки весной вылупилось пятеро аистят. В таком случае у птиц срабатывает естественный отбор, когда выживает сильнейший. Как раз маленький аист, который впоследствии получил кличку Катя, был самым слабым в выводке, поэтому аист-отец решил избавиться от него, чтобы дать больше шансов выжить другим птенцам.

Грицик отнес Катрусю недалеко - за 100 м от гнезда и бросил в кукурузном поле, но специалисты быстро нашли птенца и оказали необходимую помощь. После этого он жил в реабилитационном центре для птиц.

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