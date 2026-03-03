После осеннего отлета в теплые края птица неожиданно вернулась.

В поселке Сосновое в Ровенской области живет аист по имени Буся. Как рассказала УНИАН местная жительница Юлия Волоскевич, этот молодой аист зимовал в Украине.

По словам Юлии, ее семья кормила аистенка всю зиму. Ежедневно он съедал до полутора килограммов рыбы, и, вероятно, только потому, что хорошо питался, смог пережить сильные морозы.

"Мы очень волновались за него... Мама даже в морозы покупала каждый раз по несколько килограммов и несла с рынка, чтобы прокормить буска", - рассказала Волоскевич.

Она прислала фото, на которых можно увидеть этого необычного аиста.

Как писало Суспільне, мама Юлии, Надежда Ковальчук-Волоскевич, фактически стала для птицы спасительницей. После осеннего отлета в теплые края, накануне Нового года, он неожиданно вернулся – и всю зиму селяне помогали ему пережить морозы. Как рассказала женщина, этот аист родился здесь в прошлом году. На протяжении многих лет аисты гнездятся у соседей, каждое лето появляется потомство. В конце августа взрослые птицы обычно улетают, а весной возвращаются. В прошлом году было двое птенцов и двое взрослых аистов. Все улетели, но одна молодая птица задержалась.

По словам Надежды, летом она вместе с внуком Артемом рыбачит недалеко от дома – возле копанки и сенокоса. Аист приходил туда лакомиться рыбой и постепенно привык к людям. Осенью он не спешил улетать. Женщина предполагает, что птица могла быть ослаблена или травмирована. Впоследствии он начал прилетать к ее хозяйству, и она стала его подкармливать, ведь после косовицы корма на поле почти не оставалось.

В конце концов в начале сентября аист все-таки исчез. Женщина обрадовалась, решив, что он отправился в теплые края, и пожелала ему счастливого пути и возвращения весной.

Однако 30 декабря птица снова появилась на сенокосе. Надежда узнала его по особенностям перьев и цвету лап. Говорит, была растеряна и взволнована, ведь на улице стояли морозы. Аист вернулся истощенным, голодным и изможденным.

Женщина обратилась к соседям за помощью. У них был запас замороженной рыбы – ее размораживали и кормили птицу. Впоследствии Надежда начала искать в интернете информацию о рационе аистов зимой. Она приносила ему миски с теплой водой и рыбой, подкармливала регулярно.

В руки Буся не идет, но держится вблизи двора, ходит вместе с домашней птицей. Днем сидит на сене, которое для него постелили, а ночевать перелетает в гнездо. Сначала оно было засыпано снегом, и птица вынуждена была стоять всю ночь на лапах. После оттепели гнездо стало глубже, и он смог садиться, согревая место собственным телом.

Каждое утро аист прилетает за едой. Среди его предпочтений – салака, караси, куриные сердца и желудки. Женщина с вечера размораживает рыбу, а утром заливает ее теплой водой и выносит птице.

Журналисты рассказали, что больше всего Надежда волновалась во время мокрого снега с дождем и ночных морозов. Она проверяла птицу даже ночью, боясь, что та может замерзнуть. Однажды аист утром не подавал признаков движения, и женщина уже думала звать спасателей, чтобы снять его с гнезда. Но вскоре он поднялся, начал клювом разрыхлять примерзшие комочки льда на перьях и впоследствии прилетел поесть.

С наступлением плюсовой температуры птица немного адаптировалась. По словам женщины, она очень благодарна соседям, знакомым и друзьям за моральную и материальную поддержку, ведь аист нуждается в значительном количестве пищи. Если сначала он был худой и обессиленный, то теперь заметно набрал вес.

Что говорят специалисты

Орнитолог Василий Ильчук отметил, что зимовка аистов – явление нетипичное. Обычно это единичные случаи, и птицы выживают в основном благодаря помощи людей. Прошлой зимой, которая была мягкой, в области зафиксировали необычный случай – одновременно зимовали пять аистов. Четверо из них точно выжили.

По словам специалиста, в случае сильных снегопадов птицам часто помогают свалки, где всегда можно найти корм. В то же время этой зимой, кроме истории Буси из Соснового, других случаев зимовки аистов в регионе он не фиксировал.

Как писал УНИАН, недавно кандидат биологических наук, старший научный сотрудник и заместитель директора по научной работе Каневского природного заповедника Виталий Грищенко разместил в соцсетях фото, на котором можно было увидеть аиста на гнезде. Ученый предположил, что это птица, которая уже вернулась домой – в Ровенскую область. Речь шла о том, что фотография сделана в селе Сосновое Ровенской области.

