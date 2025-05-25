Папа бросил птенца в кукурузном поле.

В известной семье аистов Одарки и Грицика, обитающих в Национальном природном парке "Пирятинский" на Полтавщине, вылупилось пятеро птенцов, однако осталось четверо, потому что папа вынес из гнезда одного из них.

Как отмечается на странице "Аист Грицько" в Facebook, птицы так делают, потому что срабатывает естественный отбор, когда выживает сильнейший. То есть маленький аист по кличке Катя была самой слабой в выводке. Как объяснили орнитологи, аист-отец решил избавиться от Кати, чтобы дать больше шансов выжить другим птенцам.

По словам исследователей, к счастью, Грицик отнес Катрусю недалеко - за 100 м от "дома" и бросил в кукурузном поле, но специалисты быстро нашли птенца и оказали необходимую помощь.

"Аиста вовремя нашли, накормили. Сейчас он в надежных руках и получает всю необходимую помощь. Вернется ли птенец в дикую природу, пока не знаем, но шанс на жизнь он получил", - заверили специалисты.

В частности, в реабилитационном центре "Усадьба Нюшаник" Катя по назначению ветврачей получила препараты для лечения энтерита, обнаруженного у нее при обследовании в клинике.

"Энтерит - это воспаление слизистой оболочки тонких кишок, вызванное употреблением недоброкачественной пищи, химическими раздражениями, кишечными инфекционными болезнями", - пояснили специалисты.

Они отметили, что птенец приходит в себя и уже успел полюбить мороженых карасиков.

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Недавно в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" кольцевали двух розовых пеликанов - розовых баб, которых для этого привезли с Киевщины. Доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев рассказал, что редкие птицы родились во время войны, в 2024 году, вероятно - на оккупированной территории Херсонской области, в Черноморском биосферном заповеднике. После гнездования они улетели на зимовку не на Юг, а на Север.

Впоследствии одну птицу нашли в Крыжопольском районе Винницкой области, вторую - на Днепропетровщине. Они были очень слабые, но волонтеры их отвезли в усадьбу "Нюшаник. Помощь птицам". Птиц выходили, отвезли в парк "Тузловские лиманы", где их выпустили на волю.

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