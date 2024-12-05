По его мнению, влияние на окружающую среду и здоровье людей может быть очень существенным.

Буровые газо- и нефтедобывающие платформы или так называемые "вышки Бойко" в Черном море, которые сейчас полностью не контролируются ни Украиной, ни Россией, горят уже более двух лет, что приводит к попаданию в воздух вредных веществ.

Как сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев, ночью зарево от горения выглядит как сияние над Черным морем. Его видно с территории заповедника.

Ученый напомнил, что с момента захвата платформ Россия проводила незаконную добычу газа на украинском шельфе под охраной кораблей Черноморского флота и спецназа, который постоянно находился на платформах. Уже в 2022 году РФ установила на каждой из четырех похищенных установок средства радиоэлектронной разведки и борьбы. В июне того же года Силы обороны нанесли удар по "вышкам", и с тех пор одна из них пылает, а другая - загорелась в День Независимости Украины в 2024 году и до сих пор горит.

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По информации Русева, пока нет реальных лабораторных исследований относительно продуктов горения газа на "вышках Бойко", однако уже сейчас можно утверждать, что часть топлива (углеводорода) может не полностью выгореть и поэтому в атмосферу постоянно выделяются вредные вещества.

"Это продукты горения, которые образуются при сгорании ископаемого топлива, в частности газа, такие как диоксид углерода, окись углерода, диоксид серы, оксиды азота, свинец, твердые частицы. Загрязняющие вещества, которые выделяются непосредственно во время горения, называются "первичными загрязнителями", их влияние на окружающую среду и здоровье человека является очень существенным", - подчеркнул ученый.

Что известно о "вышках Бойко"

"Вышки Бойко" - это буровые газо- и нефтедобывающие платформы, находящиеся в Черном море: "Петр Годованец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш". Украина приобрела их во времена пребывания Юрия Бойко на посту министра энергетики. Закупка плавучих вышек вызвала скандал из-за возможного нарушения законов и присвоения государственных средств.

В марте 2014 года платформы были захвачены Россией.

Во время полномасштабного вторжения Украина неоднократно наносила удары по вышкам, которые использовались россиянами для хранения оборудования, с помощью которого они вели слежку за ВСУ в акватории Черного моря. Силы обороны вернули платформы под контроль Украины в сентябре 2023 года.

В октябре 2024 года капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко сообщил, что буровые платформы пока не контролируются в определенной степени ни Украиной, ни РФ. Он считает, что Украине не стоит уничтожать эти объекты из-за экономических интересов на будущее.

По его словам, сначала, после того, как Россия захватила Крымский полуостров, эти платформы использовались по прямому назначению (добыча газа), поскольку прямого газопровода в Крым из РФ не было, а тот газ, который поставлялся из Украины, был перекрыт.

Рыженко отметил, что после строительства газопровода из РФ в оккупированную АРК, захватчики постепенно снизили добычу газа и одновременно переоборудовали платформы - оснастили различными военными средствами. В частности, были установлены радиолокационные станции типа "Нева", которые обнаруживали морские цели на дистанции до 20 км. Таким образом, оккупанты контролировали, в том числе передвижения гражданского флота.

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