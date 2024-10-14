Сейчас в Черном море находятся две субмарины РФ, которые являются носителями "Калибров".

Военные корабли РФ не могут повлиять на ход боевых действий в Черном море. Враг не пытается перебросить боевые единицы из других морей. Об этом сказал спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Напомним, в сентябре в российских учениях "Океан-2024" якобы приняли участие около 300 боевых единиц россиян. Эти стратегические учения проводились в Баренцевом, Балтийском, Средиземном, Каспийском морях и тому подобное.

Плетенчук отметил, что на вопрос о том, какое количество кораблей РФ является угрозой для Украины "более профессионально могут ответить коллеги из разведки. "Я могу только отметить, что какой бы там ни была степень готовности и какое бы ни было количество единиц, повлиять на ход боевых действий на нашем театре это фактически не может. Даже несмотря на то, что некоторые единицы они (россияне - УНИАН) могли бы перебросить внутренними водами, они этого делать не будут", - сказал он.

Видео дня

Он считает, что переброска дополнительных кораблей из других акваторий в Черное море не происходит, потому что оккупанты "не могут справиться" даже с теми единицами, которые сейчас находятся в составе их Черноморского флота. Как уточнил Плетенчук, это связано с тем, что в Азово-Черноморском регионе вражеский флот фактически парализован действиями Сил обороны Украины.

"Что касается других акваторий, как, например, Средиземноморье, оттуда сюда они так же не могут попасть", - уверяет спикер. При этом, по его словам, есть судоходный канал, по которому можно теоретически перебросить определенные боевые единицы, в частности, с Каспия, но оккупанты его фактически не используют.

"Да, они могут проводить различные мероприятия, считают себя мощной морской державой, но технологически они отстают от стран НАТО", - подчеркнул военный.

По его данным, сейчас в Черном море находятся две субмарины РФ, на борту которых есть ракеты типа "Калибр". В то же время по информации Плетенчука, эти подводные лодки используют определенные задачи, которые, вероятно, не касаются атак.

Он также рассказал, что у России в приоритете остается Керченский мост, для его защиты противник использует максимальные ресурсы, потому что это - единственная артерия, которая соединяет временно оккупированный Крым с РФ.

Ситуация в Черном море

Недавно после длительного перерыва в акватории Черного моря несколько дней находились семь ракетоносителей Черноморского флота РФ. По мнению представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, враг рассредоточивает ценные боевые единицы, потому что опасается удара по пункту базирования в Новороссийске (РФ). Военный объяснил, что россияне между двух проблем, на их взгляд, выбрали меньшую. По его словам, с большой долей вероятности это были меры по рассредоточению корабельного состава с целью вывести его из-под удара - в связи с этим противник вынужден выходить в море, где его ждут украинские дроны.

Вас также могут заинтересовать новости: