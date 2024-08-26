Украина вернула под контроль платформы в сентябре прошлого года.

В Черном море вспыхнули все так называемые "вышки Бойко". Об этом пишет мониторинговая группа "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Как сообщается, нападению подверглись три буровые платформы, находящиеся к востоку от острова Змеиный. По состоянию на 24 августа средняя платформа горела, а с 3-й шла столб дыма.

Ранее Украина уже наносила удары по черноморским платформам. Дело в том, что они использовались россиянами для хранения оборудования, с помощью которого вели слежку за ВСУ в акватории Черного моря.

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Украинцы вернули под контроль платформы в сентябре 2023-го. Спецназовцы захватили запас неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию "Нева", которая может отслеживать суда.

По данным украинской разведки, после освобождения платформ россияне потеряли некоторые разведывательные возможности, тогда как Силы обороны получили новые инструменты для успешных операций в Черном море и Крыму.

"Вышки Бойко" - справка

"Вышками Бойко" называют буровые газодобывающие платформы "Петр Годованец" и "Украина". Их построили в 2010 и 2012 годах, соответственно.

Закупка платформ привела к большому скандалу: бывшего министра энергетики Юрия Бойко обвинили тогда в возможном хищении государственных средств в особо крупных размерах.

В марте 2014 года буровые установки были захвачены российскими войсками. Позже в Печерском суде Киева наложили на установки арест.

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