Статистика, которую захватчики собрали с вышек, очень им помогла при полномасштабном вторжении.

Буровые платформы - так называемые "вышки Бойко", которые находятся в Черном море, пока не контролируются в определенной степени ни Украиной, ни РФ. Об этом сообщил капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

Военный считает, что Украине не стоит уничтожать эти объекты из-за экономических интересов на будущее. Он также объяснил, как использовали российские захватчики эти платформы.

"Сначала, после того, как Россия захватила Крымский полуостров, эти платформы использовались по прямому назначению (добыча газа - УНИАН). Потому что прямого газопровода в Крым из РФ не было, а тот газ, который поставлялся из Украины, был перекрыт. И, кстати, они (оккупанты - УНИАН) достаточно много качали газа с этих платформ - около 3 млрд кубических метров в год. Это примерно столько, сколько тратит за год вся Молдова", - рассказал Рыженко в эфире телемарафона.

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По его словам, после того, как был построен газопровод из РФ в АРК, захватчики постепенно стали снижать добычу газа и одновременно переоборудовали платформы - оснастили различными военными средствами. В частности, была установлена аппаратура, которая наблюдала за морской поверхностью:

"Там стояли радиолокационные станции типа "Нева". Эти станции могут обнаруживать морские цели на дистанции до 20 км. И они это регулярно делали, и фактически все суда, которые проходили из украинских портов на выход в Босфор, выявляли и опрашивали. Кроме того, они приучали, чтобы суда не приближались к этим платформам более чем на 3 км".

Рыженко подчеркнул, что именно статистика, которую захватчики собрали за несколько лет, им очень помогла, когда за неделю до полномасштабного вторжения в Украину они заблокировали все судоходство. Другой вопрос, по словам эксперта, - подводные стационарные системы контроля морского дна, которые тоже были установлены врагом на платформы.

"Информация передавалась на Крымский полуостров, а оттуда на общую систему глобального наблюдения под водой, называется она "Гармония", а штаб находится на Новой Земле (архипелаг РФ - УНИАН). Кроме того, на вышках постоянно находились российские спецназовцы. Были случаи, когда еще до начала широкомасштабной агрессии они открывали огонь из пулеметов по нашим самолетам, которые совершали там полеты", - рассказал специалист.

Он добавил, что с началом "большой войны" враг понимал, что Украина, получив соответствующее оружие (например, "Байрактары") будет атаковать эти вышки, поэтому личный состав оттуда россияне забрали, но оставили аппаратуру, которая может работать автономно.

По его словам, во время соответствующих рейдов украинские военные обнаружили на вышках такую аппаратуру, в частности, радары наблюдения за морской обстановкой.

Специалист обратил внимание на еще одну опасность: на буровые платформы могут совершать посадку вертолеты, что необходимо врагу при планировании высадки десанта на юге Украины, в районе Одесской и Николаевской областей:

"Для того, чтобы противник не мог все это осуществить, проводятся соответствующие рейды с целью установления контроля над этими вышками. Но хочу сказать, что непосредственного контроля нет, потому что военных мы там также не оставляем, потому что противник может использовать авиацию, нанести по ним ракетные удары".

Сейчас, по его словам, северо-западная часть Черного моря - серая зона, взять под контроль эту территорию ВСУ мешает оккупация Крыма.

"Пока мы под полный контроль вышки не взяли, потому что есть такой "непотопляемый авианосец Крым", откуда противник осуществляет определенные военные мероприятия", - говорит капитан 1-го ранга.

Именно поэтому сейчас торговые суда пользуются "морским коридором", который обеспечили ВМС ВСУ, а не курсируют традиционными морскими путями - есть большая опасность того, что РФ будет атаковать гражданские суда.

Рыженко также рассказал, что буровые вышки - это своеобразные искусственные острова. Там есть система жизнеобеспечения, генераторы, запасы воды. По его словам, уничтожение этих "островов" сделает невозможным попытки противника использовать их в собственных интересах. В то же время уничтожать свое же имущество "под ноль" - не очень разумно.

"Надо смотреть на перспективу. В будущем вышки можно отремонтировать и использовать для морской экономики Украины. Запасов газа у нас на месторождении в Черном море хватит для нашей страны как минимум на 100 лет", - подчеркнул Рыженко.

"Вышки Бойко": последние новости

Как сообщал УНИАН, в конце августа в Черном море вспыхнули все "вышки Бойко". Нападению подверглись три буровые платформы, находящиеся к востоку от острова Змеиный. По состоянию на 24 августа средняя платформа горела, а с 3-й шел столб дыма.

Ранее Украина наносила удары по этим платформам, которые ранее использовались россиянами для хранения оборудования, с помощью которого вели слежку за ВСУ в акватории Черного моря. ВСУ вернули платформы под контроль в сентябре 2023 года.

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