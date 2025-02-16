По словам исследователя, мир еще может спастись от худших последствий изменения климата.

Если наблюдать за Гренландией с вертолета, то главная проблема заключается в том, чтобы осознать ее масштаб. По словам исследователя из Даремского университета (Англия) Тома Чадли, то, что он считал плывущими обломками льда, оказалось айсбергами размером с офисные блоки.

"Мне казалось, что мы парим высоко в небе над бесформенной ледяной плоскостью внизу, а затем мягко приземлились на лед всего в нескольких метрах под нами", - пишет он для IFLScience.

Кревасы - это трещины на поверхности ледников, которые являются олицетворением этого диапазона масштабов. Чадли отметил, что их направление и размер говорит о том, как ледниковый щит движется в сторону океана.

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"В глубине материка, вдали от быстротечных ледников, которые сбрасывают сотни гигатонн айсбергов в год во фьорды, трещины могут быть крошечными щелями шириной всего миллиметры. Когда лед ускоряется, они могут достигать метрового диаметра, иногда покрытые обманчивыми снежными мостами, для преодоления которых требуется соответствующее защитное снаряжение и спасательная подготовка", - пояснил исследователь.

Чадли подчеркнул, что там, где лед встречается с океаном, а также где ни один ученый никогда не осмелится стоять, они могут быть "монстрами" в более чем 100 метров от стены до стены.

"Ученых не должно особенно удивлять, что трещины становятся больше по всей Гренландии. С потеплением океана ледяной покров ускорился в ответ, увеличив нагрузку на его поверхность. Однако наблюдения со спутников и собственные полевые исследования настолько ограничены, что до сих пор мы не имели представления о том, насколько масштабно и быстро происходит этот процесс", - добавил он.

В частности ученые обнаружили, что с 2016 по 2021 годы произошло существенное увеличение объема трещин в быстротекущих участках ледникового щита Гренландии. На юго-востоке ледникового щита, в области, которая была особенно уязвимой к ускорению и отступлению под влиянием океана за последние несколько лет, объем трещин увеличился более чем на 25%.

"Однако, вопреки нашим ожиданиям, объем трещин по всему ледниковому покрову увеличился лишь на 4,3%. Это гораздо ближе к общему балансу, чем экстремальные показатели, наблюдаемые в отдельных секторах. Что же произошло? На самом деле значительное увеличение в других местах было компенсировано единственным источником: выводным ледником, известным как Якобсхавн", - отметил Чадли.

Якобсхавн - это ледник, который быстрее всего течет на планете, достигая скорости почти 50 метров в день и обеспечивая значительную долю общего вклада Гренландии в повышение уровня моря.

"В 2016 году, реагируя на приток холодной воды из северной части Атлантического океана, ледник замедлился и утолщился. При этом трещины на поверхности начали закрываться - компенсируя рост остального ледникового покрова", - напомнил автор материала.

Однако, по словам исследователя, такое замедление было недолгим. С 2018 году ледник ускорился и истончился из-за глобального потепления.

Известно, что в 2023 году международная коалиция полярных ученых призывает мир остановить потепление до 1,5˚C, чтобы избежать наиболее катастрофических сценариев таяния глобальных ледников и ледниковых щитов.

"В прошлом месяце Служба изменения климата ЕС "Коперник" подтвердила, что 2024 год стал первым годом, когда средняя глобальная температура превысила этот порог. Каждая доля градуса имеет значение. Возможно, мы еще можем спастись от худших последствий изменения климата, но у нас отчаянно не хватает времени", - предупредил Чадли.

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