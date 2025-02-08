Местные жители говорят, что река время от времени приобретает и другие цвета.

В Аргентине река Саранди, протекающая по пригороду Буэнос-Айреса, внезапно стала красной, что вызвало беспокойство среди жителей. Об этом сообщает Sky News.

На кадрах, появившихся в сети, видно действительно очень странную картину - реку с неестественным цветом воды. Впрочем, по информации местных СМИ, перекрашивается Саранди уже не впервые.

"Я прожил здесь всю свою жизнь. Сегодня у нас эта красная вода. Она была серой, она была зеленой, она была фиолетовой, голубоватой... очень коричневой", - рассказал журналистам местный житель.

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По словам другого аргентинца, однажды река стала желтой и имела кислый запах.

Местные экологи уже взяли образцы красной воды для дальнейшего исследования.

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Как писал УНИАН, в Европе большинство поверхностных водных объектов загрязнены химикатами. В Еврокомиссии призвали к более радикальным мерам, чтобы решить эту проблему.

Также мы рассказывали, что ученые обнаружили опасную "кипящую" реку в лесах Амазонки. По словам исследователей, вода в ней может достигать температуры до 99 градусов Цельсия.

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