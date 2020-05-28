ЭДТА в составе микроудобрений – новая угроза для урожайности и плодородия почв

С наступлением очередного сезона полевых работ, множество агрономов, фермеров и просто дачников пополняют свои запасы удобрений и средств защиты растений. В последние годы они все чаще покупают хелатные микроудобрения, применение которых – удобный, эффективный и экономически оправданный способ обеспечить растения необходимыми элементами питания. Их преимущества уже оценили миллионы аграриев. Предложений таких препаратов на украинском рынке – множество. К сожалению, среди них немало и таких, которые могут не только принести пользу, но и нанести в перспективе серьезный ущерб. Среди веществ, наличие которых должно насторожить, часто встречается ЭДТА.

Прежде всего – безопасность

Все химические вещества, которые человек использует в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и т.д., должны быть нетоксичными, не накапливаться в почве и живых организмах. Отклонение от этих требований обязательно приведет через некоторое время к серьезным проблемам. И, сэкономив один раз небольшую сумму на покупке дешевого удобрения или пестицида, в будущем можно получить гораздо более серьезные убытки.

Транспортное средство для микроэлементов

Требования, касающиеся безопасности для человека и окружающей среды, в полной мере относятся и к используемым в производстве микроудобрений веществам – комплексонам. Чтобы растение могло легко поглотить и усвоить те или иные микроэлементы, они должны быть внесены в биологически активной форме. Иными словами, необходимо своеобразное «транспортное средство», которое доставит нужный элемент в растение и «отдаст» его. Таким удобным «транспортом» оказались биологически активные комплексоны, или хелатирующие агенты.

Производители микроудобрений используют в своих производственных циклах различные хелатирующие агенты, одним из которых является ЭДТА (EDTA).

Именно на ее основе сделано подавляющее большинство микроудобрений, которые продают в Украине. Распространены они и в других странах. Поэтому ученые изучают этот комплексон наиболее тщательно.

ЭДТА – это органическое соединение (этилендиаминтетрауксусная кислота), которое впервые было получено австрийским химиком Фердинандом Мюнцем в Германии еще в 1935 году.

Основное свойство ЭДТА – это способность связывать ионы некоторых элементов, среди которых Са 2+, Fe 3+, Cu 2+, Ni 2+, Со 2+, Zn 2+. Она образует с ними особенно стабильные комплексы, которые назвали хелатами (от греческого chele - крабовая клешня). Это свойство, а также относительно невысокая стоимость хелатанта, обусловили его широкое использование в различных сферах деятельности человека, таких как аналитическая химия, медицина, промышленность, сельское хозяйство.

Влияние ЭДТА на почвы и культурные растения

Конечно, аграриев прежде всего интересует влияние удобрений с ЭДТА на растения, почвы и эффективность их применения. И вот здесь как раз и кроется множество проблем, которые проявляются не сразу.

В частности, доказано, что микроудобрения на основе ЭДТА непригодны для корневых подкормок на карбонатных и щелочных почвах (pH> 8).

ЭДТА способна отнимать кальций из любых структур, его содержащих, в том числе и из растительных клеток. А кальций – важный мезоэлемент, который участвует в ключевых физиологических и биохимических процессах, протекающих в живом организме. Внешне дефицит элемента может проявляться как увядание растений. Недостаток кальция приводит к снижению урожайности, ухудшению качества семян и плодов, уменьшению сроков их хранения. Поэтому, после внесения микроудобрений на основе ЭДТА, желательно проводить внекорневую обработку растений удобрениями, содержащими кальций.

Кроме того, ЭДТА не усваивается растением. Отдав растению микроэлемент, хелатант попадает в почву, концентрируясь в основном в ее верхнем десятисантиметровом слое. Так как ЭДТА очень устойчивое соединение, то, оказавшись в земле, не разрушается и может связывать тяжелые металлы (в том числе ртуть, мышьяк, кадмий, свинец и другие). Тяжелые металлы, находящиеся в почве в виде солей, обычно плохо усваиваются растениями. Образование же комплексов ЭДТА с тяжелыми металлами приводит к более интенсивному и неконтролируемому их поглощению корневой системой. Исследования показывают, что ЭДТА влияет на накопление растениями металлов даже на третий год после ее однократного внесения. В результате концентрация тяжелых металлов в растениях может повышаться до токсичного уровня, что приводит к их угнетению, уменьшению урожайности и снижению качества продукции.

Таким образом, использование соединений на основе ЭДТА является потенциально опасным для сельского хозяйства и окружающей среды. В долгосрочной перспективе оно приводит к увеличению загрязнения сельскохозяйственных земель, деградации почв, уменьшению урожайности и ухудшению качества сельскохозяйственной продукции.

Автор: Журналист, эколог Анна Козельская

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