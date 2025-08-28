По мнению Фирсова, враг будет пытаться искать слабые места и захватить еще больше территорий.

Война в Украине, вероятно, будет продолжаться и в 2026 году. А уступка хотя бы одной областью в пользу агрессора может привести к еще большим территориальным потерям.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Эспрессо" командир подразделения "Мурамаса" 21-го отдельного полка беспилотных систем в составе 3-го армейского корпуса Егор Фирсов. По его словам, главная задача оккупантов заключается в полном уничтожении Украины.

"Я чувствую, что война не закончится до конца 2025 года, к сожалению. Почему я так думаю и почему я в этом уверен? Скажу так: я тоже встречался с Путиным – конечно, это был коллективный Путин, более разговорчивый, которому мы противостоим на фронте. Когда слышишь вражеский перехват, тон этих разговоров, когда видишь переброску войск с одного направления на другое, когда общаешься с военнопленными – все это дает понимание истинных мотивов противника", – пояснил военный.

Командир отметил, что несмотря на громкие заявления правителя РФ Владимира Путина о каких-то областях, каких-то уступках, двойнику, которого мы видели по телевидению, никто не верит. Он добавил, что история демонстрирует: россияне хотят нас захватить и уничтожить.

Фирсов подчеркнул, что история здесь вовсе не о Донецкой области.

"Если отдадим Донецкую область, за ней придется отдать Днепропетровскую. За Днепропетровской областью – Полтавскую, а дальше уже и Киев. Поэтому, к сожалению, сейчас я не чувствую, что война может завершиться до конца 2025 года. Думаю, мы стали ближе к миру, и какая-то новая конфигурация, возможно, появится в 2026 году. Возможно, тогда будет какая-то теоретическая пауза. Но в 2025 – нет. Думаю, что Путин захочет войти в зиму и будет пытаться давить на нас, искать слабые места и захватить еще больше территорий", – констатировал он.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов заявил, что российские захватчики пытаются закрепиться в селах Запорожское и Новогеоргиевка Днепропетровской области. Там идут бои.

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин не хочет, чтобы война между Украиной и Россией была завершена путем достижения мира на любых условиях. Он отметил, что капитуляция Украины только даст Кремлю время на подготовку к еще одной войне.

