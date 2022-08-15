В Европе из-за засухи на поверхности рек стали появляться "голодные камни", предвещающие неурожай и голод.

В реках Европы из-за рекордной засухи увидели так называемые "голодные камни", на которых в прежние века делали отметки критически низкого уровня воды в реках.

Об этом сообщает нидерландская газета NU.

"Плачь, когда видишь меня", - это можно прочитать на высохшем камне в реке Эльбе. Сообщение является предупреждением из прошлого: раньше очень низкий уровень рек был признаком неурожая и голода. "Голодные камни" также были обнаружены на сухих участках русла реки Рейн.

Как сообщается, в некоторых европейских странах существует традиция: обозначать камнями низкий уровень воды. Например, в Германии известно 27 таких камнях, большинство из них в реке Эльба.

Одни камни высыхают каждые несколько лет, другие видели всего несколько раз. Самое старое известное упоминание об очень низком уровне воды относится к 1417 году. Оно было найдено в реке Шпрее недалеко от Берлина. "Голодные камни" также видели в Рейне и его притоках, вплоть до Шаффхаузена в Швейцарии.

Как сообщал УНИАН ранее, засуха в Европе в этом году может стать худшей за последние 500 лет и привести к трагедии. Самую большую реку Франции Луар местами уже можно перейти вброд.

Тем временем пожары в Европе приближаются к рекордному показателю: уже выгорело 660 тысяч гектаров. По данным Politico, Испания, Румыния и Португалия больше всего пострадали в ЕС от пожаров. Поскольку сезон пожаров далек от завершения, специалисты предупреждают, что в этом году может быть установлен новый печальный рекорд.

Вас также могут заинтересовать новости: