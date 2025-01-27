Из-за выбросов в водной среде меняется кислородный режим, стаи рыбы могут накапливать токсичные нефтепродукты.

Рыба в Черном море может стать токсичной из-за нефтепродуктов, которые попали в воду в результате аварии российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. На побережье Одесской области вновь выбросило токсичные сгустки.

Как рассказал руководитель общественной организации "Зеленый Лист", химик, биолог Владислав Балинский, сейчас он исследует образцы нефтепродуктов, которые вновь выбросило на побережье Одесской области. Он пояснил, что образцы ему передали сотрудники Национального природного парка "Тузловские лиманы".

По словам Балинского, к сожалению, сгустки, которые он исследует, не содержат песок и ракушки, что указывает на тот факт, что нефтепродукты передвигались в толще воды.

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"Это плохо. Мазут сохранил все свои свойства, в частности, летучие... Он и сейчас очень вонючий", - сказал специалист.

Он уточнил УНИАН, что из-за выбросов в водной среде меняется кислородный режим, стаи мигрирующей рыбы могут накапливать токсичные нефтепродукты и в результате пострадают все пищевые цепи - птицы, питающиеся рыбой, китообразные, люди.

"Большое токсическое воздействие. Слой, который формируется на поверхности, не позволяет кислороду проникать, что приводит к заморным процессам. Отравление по пищевым цепям, основа которых - фитопланктон, оттуда цепь идет к зоопланктону...", - говорит эколог.

Как сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка "Тузловские лиманы" Иван Русев, три дня работники заповедника обследовали побережье Черного моря в пределах нацпарка для выявления загрязненных мазутом участков. Обследовано почти 40 км песчаной пересыпи и найден "свежий" участок протяженностью 200 м, шириной 30-70 см.

Говорится, что этот мазут выброшен на побережье в воскресенье, 26 января, в виде мелких фракций размером 3-4 мм.

"Сейчас в нацпарке на побережье мазута нет, но нет и никаких гарантий того, что его море снова не выбросит, поскольку миллионы мелких фракций еще дрейфуют в водах северо-западной части Черного моря", - подчеркнул ученый.

Он добавил, что нужны ресурсы для того, чтобы оперативно выявлять, срочно собирать и уничтожать нефтепродукты, а у нацпарка таких возможностей нет.

"Неподалеку море также выбросило редкую краснокнижную птицу в мазуте - красношейную гагару, которую волнами снова вынесло в море", - констатировал ученый.

Авария российских танкеров - что известно

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По некоторым данным, они раскололись, а один из них пошел на дно. Из-за аварии произошел разлив нефтепродуктов, загрязнения зафиксированы на побережьях Анапы в Краснодарском крае РФ и Керченского полуострова.

Недавно до побережья Одесской области добрались нефтепродукты, вероятно, с "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". После штормов на песчаную пересыпь в рекреационной зоне "Катранка" возле Дунайского биосферного заповедника и Национальный природный парк "Тузловские лиманы" штормом вынесло мазут.

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