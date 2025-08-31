Это лишь часть большой картины изменения природного мира Украины под влиянием климатического фактора.

Глобальное потепление влияет не только на ежедневную погоду в Украине, но и на живой мир природы вокруг нас. Одни виды растений и животных исчезают, другие - появляются. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

"В Украине изменения климата проявляются в более интенсивных летних засухах, особенно на юге и востоке страны, что негативно влияет на сельское хозяйство. Западные регионы все чаще страдают от паводков и наводнений из-за обильных ливней. Растет и частота и интенсивность экстремальных погодных явлений: волн жары, сильных ураганов и лесных пожаров, которые раньше не имели такой силы и регулярности. Например, в последние годы в Черкасской, Киевской и Одесской областях фиксируют рекордно жаркое лето и очереди засух", - рассказывает специалист.

Она отмечает, что новая погодная реальность прямо влияет на то, какие живые существа лучше чувствуют себя в нашем нынешнем климате.

Видео дня

"Весна наступает раньше, вегетационный сезон удлиняется, что меняет миграционные маршруты птиц, циклы размножения животных и распространения вредителей. В Украине это проявляется появлением новых видов насекомых-вредителей, таких как клопы, и агрессивных сорняков, таких как амброзия, ранее не встречавшихся в определенных регионах", - говорит Тимочко.

Климат Украины: последние новости

Как писал УНИАН, на юге и юго-востоке Украины существует риск высыхания рек. Они могут полностью исчезнуть в течение следующих 50 лет, если не принимать соответствующих мер. Ученые говорят, что реки могут превратиться во временные водотоки, которые наполняются водой только во время осадков.

Также мы рассказывали, что северные регионы Украины страдают от последствий советской программы осушения болот. Хотя это дало немного дополнительной земли под сельское хозяйство, последствия для экологии оказались катастрофическими.

Вас также могут заинтересовать новости: