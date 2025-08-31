То, о чем ученые предупреждали в 1990-х годах и что скептики не хотели слышать, сегодня уже произошло, и процесс продолжается.

Климатические модели, которые прогнозируют глобальное потепление и его последствия, доказали свою точность, несмотря на сопротивление скептиков. Об этом пишет Knewz со ссылкой на новое исследование.

Издание отмечает, что мир сталкивается со все худшими последствиями климатического кризиса, и надежность климатических моделей в этом контексте становится все более важной. Новое исследование, опубликованное в научном журнале Earth's Future, подтвердило их эффективность, опровергая скептиков, которые считали их ненадежными или даже мистификацией.

Спутники с 1993 года с большой точностью фиксируют глобальное поднятие уровня моря. Когда исследователи из Университета Тулейн (США) сравнили эти данные с прогнозами, которые делали климатологи в середине 1990-х годов, они обнаружили поразительное сходство - несмотря на довольно примитивные модели того времени.

"Для тех, кто ставит под сомнение роль человека в изменении нашего климата, вот одни из лучших доказательств того, что мы десятилетиями понимали, что на самом деле происходит, и что мы можем делать достоверные прогнозы", - отметил ведущий автор исследования, профессор геологии Университета Тулейн Торбьерн Тьорнквист.

Одним из главных вызовов современной климатологии является перевод глобальных тенденций в локальные прогнозы. Поднятие уровня моря отличается по регионам, и понять это можно благодаря данным из спутниковых миссий NASA и программ мониторинга океана NOAA. Запущенные в начале 1990-х годов спутники начали измерять высоту поверхности океана по всему миру. С тех пор уровень моря рос в среднем на 3 мм в год. В 2024 году NASA сообщило, что этот показатель почти удвоился за 30 лет, что впечатляюще точно совпадает с прогнозами середины 1990-х.

Поднятие уровня моря происходит медленно и незаметно, но имеет огромные последствия, перераспределяя гигантские массы воды. Региональные различия, вызванные изменениями океанических течений, могут создавать ложные впечатления: вода накапливается в одних местах, тогда как в других - отступает. Однако спутниковые данные неизменно демонстрируют общую тенденцию роста, что почти идеально совпадает с ранними прогнозами.

Межправительственная группа экспертов по вопросам изменения климата (IPCC) в 1996 году, когда только начался спутниковый мониторинг, обнародовала свой знаковый отчет. В нем прогнозировалось поднятие уровня моря примерно на 8 сантиметров за 30 лет. На самом деле оно составило 9 сантиметров - почти идентичный результат. Это важная причина, почему стоит прислушиваться к предупреждениям климатологов, а не игнорировать их.

