Зумеры не понимают этих 10 вещей, по которым ностальгируют миллениалы

За последние 20 лет в историю ушли многие интересные явления и вещи, которые формировали дух эпохи на рубеже тысячелетий.

Поколение миллениалов, рожденное между 1981 и 1996 годами, выросло на стыке двух эпох – аналоговой и цифровой. Как пишет издание Yourtango, их повседневная жизнь включала вещи, которые следующие поколения – "зумеры" и "альфа" – уже не способны оценить по достоинству. Хотя миллениалы первыми массово получили доступ к интернету в подростковом возрасте, их детство и юность существенно отличались от современных реалий.

Жизнь без социальных сетей

Автор материала отмечает, что миллениалы росли без постоянного доступа к соцсетям вроде Instagram или TikTok. Такое отсутствие цифрового давления давало больше свободы, хотя современные исследования показывают, что активное пользование соцсетями может как усиливать чувство принадлежности к сообществу, так и негативно влиять на психическое здоровье подростков.

Запоминание телефонных номеров

До появления смартфонов миллениалы были вынуждены держать в памяти десятки номеров – друзей, родителей, родственников. Чтобы договориться о встрече, приходилось звонить на стационарные телефоны и часто общаться с родителями друзей или оставлять сообщения на автоответчике.

Запись музыки и фильмов на CD

До появления стриминговых сервисов миллениалы создавали собственные музыкальные коллекции и фильмотеки вручную – копировали треки и фильмы с дисков друзей, а затем записывали их на CD. Это был не только технический процесс, но и социальный жест – способ выразить симпатию или дружбу. Сегодня такая практика выглядит архаичной, но тогда она была частью повседневной жизни.

Виртуозное владение Т9

Первые мобильные телефоны миллениалов были далеки от современных смартфонов. У них не было интернета, а текстовые сообщения отправлялись через SMS, а не мессенджеры. Главной проблемой было то, как набрать текст сообщения, имея всего 9 кнопок, каждая из которых отвечала за 3–4 буквы. Здесь помогала система Т9, однако она требовала значительно большего количества нажатий кнопок, чем это необходимо на современных смартфонах.

"Отправка сообщения была изнурительным процессом", – вспоминает автор статьи.

Журналы как источник трендов

До эпохи инфлюенсеров подростки узнавали о моде, жизни поп-звезд и советах по стилю из печатных журналов. Они ждали новых выпусков и проходили тесты или читали гороскопы.

Будильники вместо смартфонов

Чтобы проснуться вовремя, миллениалы пользовались отдельными часами с функцией будильника. Иногда они не срабатывали, и вы опаздывали в школу. Звук у будильников обычно был настолько неприятным, что услышать его даже посреди дня было стрессом. Смартфоны фактически вытеснили эти устройства, сделав их реликвией прошлого.

Фотоаппараты вместо камер в телефоне

До появления смартфонов с камерами миллениалы пользовались пленочными, а впоследствии цифровыми фотоаппаратами. Пленку нужно было нести в фотолабораторию, а цифровые снимки уже можно было переносить непосредственно на компьютер самостоятельно, что уже выглядело технологическим прорывом.

Коллекционирование

Одним из символов 90-х стала мода на коллекционирование различных мелочей. Дети и подростки той эпохи собирали вкладыши из жевательных резинок, коллекционные карточки с персонажами различных теле-франшиз или игрушки из "киндер-сюрприза". Однако в современную эпоху это явление исчезло, ему на смену пришли вирусные тренды, когда дети и подростки увлекаются чем-то одним на всех (например, лабубу или спинерами), вместо создания целых коллекций из "ценных" артефактов.

Пользование библиотеками

До появления широкого доступа в интернет школьники проводили часы в библиотеках, работая с энциклопедиями и карточными каталогами. Если вам нужно было написать реферат о короле Даниле, вы не могли скопировать статью из Википедии. Нужно было идти в школьную, а то и районную библиотеку и заказывать там пожелтевшие фолианты.

"Письма счастья"

Сегодня зумеры используют это словосочетание, не понимая его первоначального значения. Практически каждый ребенок или подросток 1990-х – начала 2000-х годов получал настоящее письмо от неизвестного доброжелателя, который обещал адресату счастье и богатство, как только тот перешлет это письмо еще десяти своим знакомым. Обратите внимание! Речь шла именно о бумажных письмах, которые нужно было в лучшем случае скопировать на ксероксе, а то и написать от руки, затем разложить по конвертам с домашними адресами одноклассников и отнести на почту (ну или же подкинуть в портфель одноклассника в школе). Таким образом многие миллениалы познакомились с концепцией "спама" еще до своего первого выхода в интернет.

