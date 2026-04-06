Содержание питательных веществ зависит от вида йогурта.

Йогурт богат питательными веществами, он содержит белок, пробиотики (живые полезные микробы), кальций, цинк и витамины группы В. Тип йогурта (с низким содержанием жира или полножирный, греческий или обычный) и любые добавки влияют на содержание питательных веществ, белка и пробиотиков, пишет Verywell Health.

Но не все йогурты содержат пробиотики, отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Dairy Science. Чтобы убедиться, что йогурт в магазине является пробиотическим продуктом, ищите на этикетке надпись "живые и активные культуры". Это один из способов убедиться, что данный бренд йогурта содержит живые организмы, которые поддерживают кишечный микробиом (сообщество микробов в кишечнике).

Пробиотики – это живые организмы, поэтому они могут не выдержать воздействия тепла, например, во время пастеризации. Если йогурт пастеризовать, любые бактерии в нем погибнут. Молоко, которое используется для приготовления йогурта, следует пастеризовать перед добавлением бактериальных культур.

Греческий йогурт содержит в два раза больше белка, чем обычный, но немного меньше кальция, утверждает Центр данных о продовольственных продуктах USDA. Дополнительный процесс процеживания, который используется для производства греческого йогурта, удаляет сыворотку, снижая содержание лактозы и кальция, одновременно концентрируя белок. Чтобы получить больше белка, добавьте в йогурт орехи, ореховую пасту или семена.

Если вы покупаете не обычный йогурт, он может содержать добавленный сахар и добавки. Добавки в йогурт могут сделать его вкуснее и привлекательнее, но йогурт без сахара и искусственных ингредиентов может быть лучше для тех, кто ищет пользу для здоровья.

Некоторые коммерческие йогурты могут уже содержать фрукты и овощи. Экстракты, созданные из растительных продуктов, могут использоваться для добавления цвета или вкуса. В качестве бонуса они также могут содержать питательные вещества или антиоксиданты.

Свежие цельные продукты также легко добавлять в обычный йогурт. Фрукты, овощи, орехи, ореховые пасты или семена содержат различные антиоксиданты, пребиотическую клетчатку и другие питательные вещества. Добавление цельных продуктов в йогурт или выбор йогурта, который уже содержит растительные добавки, может усилить его пользу для здоровья.

Некоторые растительные продукты содержат пребиотические волокна. Пребиотики служат пищей для пробиотиков в пищеварительной системе, которая их ферментирует. Употребление пребиотических волокон способствует росту полезных бактерий в кишечном микробиоме. Добавление пребиотических продуктов в йогурт может создать синергию, которая обеспечит пользу для здоровья кишечника.

Американская ассоциация сердца рекомендует заменить цельножирные молочные продукты обезжиренными, поскольку цельножирные молочные продукты являются источником насыщенных жиров, которые могут увеличить риск сердечных заболеваний. Однако, когда речь идет о йогурте, для некоторых людей, ищущих определенные преимущества для здоровья, лучшим выбором могут быть варианты из цельного молока с высоким содержанием жира.

Какой продукт полезнее для завтрака, чем йогурт

Напомним, что авокадо, семена чиа, яйца, овсянка и красная рыба могут стать лучшим выбором для начала дня. В частности, яйца легко усваиваются и хорошо переносятся большинством людей. Они богаты холином, витамином А, биотином и антиоксидантами. Они также являются хорошим источником белка, который помогает дольше оставаться сытым.

