Гендиректор Ford выбрал китайский электромобиль вместо Tesla, и вот почему

Гендиректор Ford поделился, что он выбирал между Xiaomi SU7 и Tesla Model S Plaid в качестве автомобиля для повседневной езды.

Генеральный директор Ford Джим Фарли отдал предпочтение китайскому электромобилю вместо Tesla. Недавно он объяснил свой выбор, пишет Supercar Blondie.

В интервью Rapid Response Фарли отметил, что не испытывает ненависти или неприязни к электромобилям Tesla. По его словам, компания отлично справляется и имеет большой успех.

Гендиректор Ford поделился, что он выбирал между Xiaomi SU7 и Tesla Model S Plaid в качестве автомобиля для повседневной езды. В итоге он остановил свой выбор на Xiaomi.

Фарли рассказал, что его выбор во многом был связан с тем, что у Tesla не было обновленных версий своих электромобилей. Позже американский производитель начал активно продвигать обновленные версии своих электрокаров, но это произошло уже после того, как Фарли купил Xiaomi SU7.

Гендиректор Ford отметил, что он использует свои знания о китайском автомобиле и собирается применить их к продуктам Ford. Он подчеркнул, что американским производителям стоит обратить внимание на то, как работают китайские компании.

"Если мы поступим умно, то воспользуемся ценовой конкурентоспособностью BYD. Тогда мы будем конкурировать с этой платформой в тех сегментах рынка, где мы очень хорошо знаем наших клиентов", - сказал Фарли.

Самый дорогой автомобиль в коллекции гендиректора Ford

Ранее в Supercar Blondie писали, что у генерального директора Ford Джима Фарли довольно внушительная коллекция автомобилей. Самым дорогим из гоночных автомобилей в его коллекции является Ford GT40 Mk1 1966 года выпуска.

Фарли владеет Ford GT40 Mk1, который участвовавал в гонках в Ле-Мане. Его стоимость оценивается в сумму от 9 до 12 миллионов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: