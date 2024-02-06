Это выражение еще использовал в своих произведениях классик Михаил Стельмах, указал Авраменко.

"Все козы в золоте" - незабываемый фразеологизм в Украине, о котором не все знают. Может показаться, что коза и золото - это что-то о богатстве.

И это почти верно. Как объяснил в своем уроке автор учебников по украинскому языку известный филолог Александр Авраменко, это выражение часто использовали наши классики литературы.

В частности, Михаил Стельмах писал:

"Еге ж, там (в Америці) і кози в золоті ходять, - безневинно каже Лесь Якубенко, і дядьки починають реготати"

По словам Авраменко, этот остроумный фразеологизм аналогичен в значении с выражением: "У соседа трава зеленее".

Оба используют, когда хотят сказать о "завистнике", человеке, которому кажется, что у кого-то всегда что-то лучше, уточнил языковед.

А вот об оптимистах говорят, что они смотрят на мир "сквозь розовые очки". Запоминаем эти интересные языковые конструкции и украшаем ими наш разговор.

"Грошима" или "грішми" - как сказать без ошибки

В своих уроках Авраменко также объяснял нации, как правильно сказать о "грошах" (деньгах) в творительном падеже (задавая вопрос, кем/чем?). В частности, дилемма возникла между ответами "грошима" или "грішми".

Филолог дал интересное объяснение, а также уточнил, где стоит ставить ударение в этом слове. Например, не хватает "грОшей" или "грошЕй" - читай ответ.

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