Фразеологизмы о животных удачно использовать, если нужно подчеркнуть чей-то недостаток, указал автор украинских учебников по языку.

Известный украинский учитель, автор ряда учебников по языку Александр Авраменко назвал несколько метких фразеологизмов, которые грешно не использовать, если хотим сказать о чьем-то недостатке или красноречиво высказаться.

По словам филолога, для этого лучше всего подходят сравнения с животными. Например, с лягушкой. Ряд"крепких" словечек учитель перечислил в своем уроке.

Одно из таких - "жаба цицьки дасть". Так можно сказать, если речь идет о риске для жизни или смерти. В мифологии считается, что лягушка может кормить своим молоком человека, однако ее жидкость - яд, указал языковед. Возможно, так и появилось это забавное выражение, считает Авраменко.

В то же время о хвастливом человеке можно сказать так - "кожна жаба хвалить своє болото".

"А про тих, у кого завищена самооцінка, кажемо: "Коваль коня кує, а жаба і собі лапку подає". Або ж: "Роздайся море, жаба пливе". А ось тих, хто любить багато говорити, сперечатися, обурюватися, наділяють фразеологізмом: "Жаба мала, а рот великий"", - рассказал филолог.

По словам Авраменко, самым мощным фразеологизмом о лягушке является выражение "жаба душить" - так обычно говорят о завистливых и скупых людях.

От этого слова вздрогнет бабушка

В одном из своих уроков Авраменко раскрыл еще одно словечко, от которого вздрагивают пожилые люди. Нюанс заключается в его толковании, которое не слишком нравится бабушкам и дедушкам. Что это за выражение - читай в материале.

Также недавно языковед выделил 14 интересных слов, которые стоит знать тем, кто влюблен в украинский.

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