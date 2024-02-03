Еще проблемное слово "грошей" - ударение в нем кое-кто ставит неправильно. Педагог назвал единственный правильный вариант.

Многие сомневаются в том, как на украинском языке в творительном падеже (кем/чем?) правильно говорить и писать "грішми" или "грошима".

Самый известный учитель нашего государства, доцент, заслуженный работник образования Украины, автор учебников - языковед Александр Авраменко во время эфира "Сніданку з 1+1" все объяснил. "В случае творительного падежа - оба варианта правильные - "не розкидайтеся грішми" и "не розкидайтеся грошима", - отметил эксперт.

Педагог также рассказал, как правильно на украинском ставить ударение в слове "грошей". "Правильный вариант с ударением на первом слоге - "бракує грОшей", - отметил он.

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Авраменко также обратил внимание на то, что в Украине иногда используют калькированные с русского языка слова "мєлочь" и "здача". Языковед подчеркнул, что вместо этих "гибридов" нужно использовать такие украинские слова соответственно - "дрібні" (употребляется только во множественном числе) и "решта".

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Раньше Александр Авраменко поделился лайфхаком, который поможет не использовать русизмы при назывании промежутков времени на нашем языке.

Эксперт подчеркнул, что если большая минутная стрелка находится в левой части циферблата, то необходимо использовать предлоги "до" или "за", а если в правой - то "по" или "на".

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