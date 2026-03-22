Война в Иране показала, что США, возможно, тоже всего лишь 'бумажный тигр', – аналитик

На бумаге США обладают впечатляющей военной мощью, но в реальности они не могут победить страну, которая номинально значительно слабее.

Дональд Трамп заявил, что без США блок НАТО является просто "бумажным тигром". Но реалии войны в Персидском заливе говорят о том, что и американская армия не так сильна, как кажется. Об этом на страницах 19fortyfive пишет аналитик Брендон Вайхерт.

Он отмечает, что война против Ирана обнажила серьезные проблемы в военно-морских силах США, в частности в их авианосном флоте. Конфликт стал своеобразным "стресс-тестом", который продемонстрировал критическое истощение ресурсов и структурные недостатки американского флота.

По словам эксперта, боевые действия фактически застали ВМС США врасплох. Основной акцент в войне сделан на массированных авиаударах по территории Ирана во взаимодействии с израильской авиацией. В то же время именно авианосцы, которые должны быть ключевым инструментом проецирования силы, оказались в уязвимом состоянии. Аналитик отмечает, что, несмотря на формальное наличие 11 авианосцев, реально боеспособными остаются лишь несколько единиц.

Ситуация обострилась еще до активной фазы войны. Новейший авианосец USS Gerald R. Ford после прибытия в зону ответственности столкнулся с техническими проблемами, в частности с неисправностью канализационной системы. Впоследствии на борту произошел пожар в прачечном отсеке, который длился более 30 часов и привел к ранению около 200 моряков. В итоге корабль был вынужден покинуть район операции, а его место занял другой авианосец.

Впрочем, как подчеркивает автор, проблема значительно шире отдельных инцидентов.

"Хотя формально флот имеет 11 действующих авианосцев, фактически лишь около четырех из них боеготовы в любой момент", – отмечается в материале.

Причиной является сложность обслуживания таких кораблей и перегруженность судостроительной инфраструктуры.

Ключевым узким местом, по словам аналитика, остается единственная верфь в США, способная проводить полную перезарядку ядерных реакторов авианосцев – Newport News Shipbuilding. Именно здесь задерживается модернизация авианосца USS John C. Stennis, которая длится уже более пяти с половиной лет вместо запланированных четырех. Из-за дефицита рабочей силы, проблем с комплектующими и технических сложностей расходы существенно выросли, а сроки постоянно сдвигаются.

Эксперт считает, что такие задержки имеют каскадный эффект для всего флота: каждый выведенный из строя корабль уменьшает глобальное присутствие США. Более того, в ближайшее время еще несколько авианосцев должны пройти длительные ремонты, что еще больше ухудшит ситуацию.

Дополнительным фактором риска является угроза со стороны Ирана, который активно развивает противокорабельные баллистические ракеты. Это, по словам аналитика, делает авианосцы не только дефицитным, но и уязвимым ресурсом в современной войне.

В итоге Вайхерт приходит к выводу, что нынешний кризис является признаком более глубоких процессов.

"То, что вы наблюдаете, – это классический кризис структуры сил, с которым сталкиваются все чрезмерно растянутые великие державы на этапе упадка", – пишет он.

По его мнению, США сталкиваются с типичной для великих держав проблемой – несоответствием между глобальными амбициями и реальными возможностями. Если конфликт затянется, нагрузка на ограниченные ресурсы флота будет только расти, что может привести к более широким стратегическим последствиям.

Война в Иране: последние новости

Как писал УНИАН, накануне президент США Дональд Трамп, очевидно из отчаяния, начал угрожать Ирану ударами по гражданской инфраструктуре – электростанциям – если тот немедленно не разблокирует движение танкеров в Ормузском проливе.

В ответ Иран пригрозил аналогичными ударами по целям в соседних странах. Причем Иран готов пойти дальше и уничтожить опреснительные заводы, от работы которых зависят миллионы людей в регионе.

