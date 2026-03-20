'Трусы, мы это запомним': Трамп устроил истерику в соцсети

Президент США обиделся на союзников Америки.

Президент США Дональд Трамп назвал союзников Америки "трусами" за то, что они отказались принять участие в военной операции против Ирана. Соответствующий пост он разместил в соцсети Truth Social.

"Без США НАТО – это бумажный тигр! Они не захотели присоединиться к борьбе, чтобы остановить Иран, который стремится получить ядерное оружие", – написал Трамп.

По словам американского президента, "эта борьба выиграна в военном плане", и потенциальное участие в ней других стран НАТО "не несло почти никакой опасности".

"Они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помогать в открытии Ормузского пролива – это простой военный маневр, который и является единственной причиной высоких цен на нефть", – добавил Трамп.

Он не объяснил, зачем Америке помощь европейцев, если война уже выиграна, а вместо этого решил оскорбить союзников.

"Трусы, и мы это запомним!" – написал Трамп.

Проблема Ормузского пролива

Как писал УНИАН, ранее Дональд Трамп обратился к ряду стран с просьбой направить военные корабли для разблокирования Ормузского пролива, который Иран пытался закрыть на фоне конфликта. Он выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства присоединятся к США, чтобы обеспечить безопасность судоходства и экспорт нефти.

Реакция в мире на просьбу США оказалась преимущественно негативной и сдержанной. Великобритания и Германия отказались направлять корабли: Берлин подчеркнул, что "пока эта война продолжается, не будет никакого участия, даже в попытках сохранить Ормузский пролив открытым военными средствами", а Лондон лишь "интенсивно изучает" варианты без конкретных обязательств.

Президент Франции Эммануэль Макрон категорически заявил, что Париж "никогда не будет участвовать в операциях по открытию или освобождению Ормузского пролива в нынешнем контексте", поскольку Франция не является стороной конфликта, хотя ранее уклонялся от прямых обязательств.

Китай не дал четкого ответа, а другие союзники (Япония, Италия, Польша) также отказались от участия.

